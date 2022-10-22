ВСУ в Херсонской области сбили российский вертолет Ка-52

Россия в войне против Украины потеряла более 200 вертолетов Фото: EPA

"22 октября около 12.00, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)