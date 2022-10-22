ВСУ в Херсонской области сбили российский вертолет Ка-52

"22 октября около 12.00, в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52", – говорится в сообщении.
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Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 22 октября, составили около 67 070 военных, 2579 танков, 270 самолетов, 243 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".