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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки уничтожили около 320 российских оккупантов, шесть танков и самолет – Генштаб

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РФ в войне против Украины потеряла уже более 2,5 тыс. танков
РФ в войне против Украины потеряла уже более 2,5 тыс. танков
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали уже около 67 070 российских оккупантов (+320 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook 22 октября.

Другие потери армии РФ составили:

  • танков – 2579 (+6);
  • боевых бронированных машин – 5266 (+8);
  • артиллерийских систем – 1653 (+5);
  • РСЗО – 373 (+1);
  • средства ПВО – 189;
  • самолетов – 270 (+1);
  • вертолетов – 243;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16);
  • крылатые ракеты – 329;
  • корабли /катера – 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4021 (+15);
  • специальная техника – 148 (+1).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ry2wsFDLdqKZLCwzpDEA1k1Rfv2csqD1uGkuK4w5bVac6bcfw6vDeENtwkgQ1rbgl

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, артиллерия, самолеты, война России против Украины, потери армии России
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