Украинская армия отбила атаки россиян возле семи населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

"Противник [...] ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. [...] Подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что враг также "пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты регулярно пытаются захватить еще часть Донбасса.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.