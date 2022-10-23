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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская армия отбила атаки россиян возле семи населенных пунктов Донецкой области – Генштаб ВСУ

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ВСУ не дают оккупантам захватить еще часть Донбасса
ВСУ не дают оккупантам захватить еще часть Донбасса
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты снова пытались атаковать позиции украинских войск в Донецкой области. Об этом проинформировал 23 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник [...] ведет наступательные действия на бахмутском и авдеевском направлениях. [...] Подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клещиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что враг также "пытается удержать временно захваченные территории, улучшить тактическое положение, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях".

"Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Lg4cBCKLhpZAD6gWRX224eRc58bNAHyHGk1Qj3ZnN8S3ydxq4SoGrz2kmnGuygwbl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты регулярно пытаются захватить еще часть Донбасса.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По данным главы областной военной администрации Донецкой области Павла Кириленко, в конце августа ВСУ контролировали 45% территории региона. Позже стало известно о деоккупации новых территорий.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Первомайское, Донецкая область, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оборона, Марьинка, Авдеевка, вторжение, ВСУ, обстрелы, Невельское, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, Бахмут, российские оккупанты
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