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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Геращенко: Правительство пострадавшего от геноцида Израиля просто наблюдает за геноцидом украинского народа

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Представители Израиля заявляли, что не хотят переходить "красные линии"
Представители Израиля заявляли, что не хотят переходить "красные линии"
Фото: ЕРА

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в интервью УНИАН, которое было опубликовано 19 октября, выразил недоумение по поводу того, что Израиль не помогает Украине противостоять российской агрессии.

"Каждый случай удара по нашим городам приводит к тому, что народы западных стран требуют большей поддержки для нас. Кроме Израиля. Хочу сказать откровенно: я категорически не поддерживаю, не разделяю позицию правительства Израиля. Они не помогают нам вообще никак", – сказал Геращенко.

Он отметил, что Израиль не ввел "никаких санкций против Российской Федерации" и "запрещает продавать" Украине "оружие и технологии, которых у них очень много".

"Правительство Израиля, страны, которая, в свою очередь, пострадала от геноцида еврейского народа, сейчас просто наблюдает за геноцидом украинского народа. Это холокост украинского народа. Не помогают ничем. Думаю, что это не пройдет незамеченным", – считает Геращенко.

Он, в частности подчеркнул, что иранские дроны-камикадзе, которыми российские оккупанты "бомбят" Украину, "предназначались для Израиля".

"Иран никогда не скрывал, что Израиль – враг. Дальность полета этих дронов – 1,5 тыс. км, они разрабатывались для ударов по городам Израиля. И даже смотря на это, правительство Израиля делает вид, что не замечает уже восьмой месяц ведущееся уничтожение украинского народа. [...] Плохо, что такое государство, как Израиль, не поддерживает нас", – объяснил Геращенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.

18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.

19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Израиль, война, геноцид, Антон Геращенко, вторжение, советник, война России против Украины, российские оккупанты
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