Геращенко: Правительство пострадавшего от геноцида Израиля просто наблюдает за геноцидом украинского народа

"Каждый случай удара по нашим городам приводит к тому, что народы западных стран требуют большей поддержки для нас. Кроме Израиля. Хочу сказать откровенно: я категорически не поддерживаю, не разделяю позицию правительства Израиля. Они не помогают нам вообще никак", – сказал Геращенко.

Он отметил, что Израиль не ввел "никаких санкций против Российской Федерации" и "запрещает продавать" Украине "оружие и технологии, которых у них очень много".

"Правительство Израиля, страны, которая, в свою очередь, пострадала от геноцида еврейского народа, сейчас просто наблюдает за геноцидом украинского народа. Это холокост украинского народа. Не помогают ничем. Думаю, что это не пройдет незамеченным", – считает Геращенко.

Он, в частности подчеркнул, что иранские дроны-камикадзе, которыми российские оккупанты "бомбят" Украину, "предназначались для Израиля".

"Иран никогда не скрывал, что Израиль – враг. Дальность полета этих дронов – 1,5 тыс. км, они разрабатывались для ударов по городам Израиля. И даже смотря на это, правительство Израиля делает вид, что не замечает уже восьмой месяц ведущееся уничтожение украинского народа. [...] Плохо, что такое государство, как Израиль, не поддерживает нас", – объяснил Геращенко.

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