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Швец о помощи Израиля Украине: У меня впечатление, что произошел перелом

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Швец: У меня сложилось именно такое впечатление буквально за последнюю где-то неделю максимум две
Швец: У меня сложилось именно такое впечатление буквально за последнюю где-то неделю – максимум две
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник президента РФ Владимира Путина по Институту КГБ Юрий Швец считает, что в вопросе помощи Израиля Украине произошел перелом.

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. 

"У меня сложилось именно такое впечатление буквально за последнюю где-то неделю – максимум две недели: произошел перелом, с моей точки зрения, в этом плане", – сказал Швец, отвечая на вопрос, может ли Израиль начать предоставлять Украине военную помощь после того, как Иран "фактически вступил в войну". 

Швец напомнил о шестом заседании консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоялось 12 октября в Брюсселе. После этой встречи союзников глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели брифинг и Милли заявил о необходимости укрепить украинскую систему противовоздушной и противоракетной обороны. 

Экс-разведчик отметил, что, работая в КГБ, любил ходить на пресс-конференции. По его словам, самая важная информация озвучивается в ответах на вопросы. 

"Когда человек читает по бумажке заготовленный текст, этот текст стерильный. А вот когда начинаются неожиданные вопросы и надо отвечать – вот тут-то проскальзывает. [...] И, отвечая на вопросы, а что же туда [в интегрированную систему ПВО/ПРО] будет включено, генерал Милли упомянул системы Patriot и сказал: "И у израильтян есть очень хорошие системы". Он не назвал [какие именно], но сказал, что есть очень хорошие, эффективные системы. То есть разговор об этом идет. Причем идет в практическом плане. Эти два человека – я имею в виду Остина и Милли – это не фантазеры", – добавил он. 

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.

Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября, когда стало известно, что Иран готов передать баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи.  

После этого экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. По его словам, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Израиль, военная помощь, помощь, Юрий Швец, чиновники, война России против Украины
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