Швец о помощи Израиля Украине: У меня впечатление, что произошел перелом

Швец: У меня сложилось именно такое впечатление буквально за последнюю где-то неделю – максимум две Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"У меня сложилось именно такое впечатление буквально за последнюю где-то неделю – максимум две недели: произошел перелом, с моей точки зрения, в этом плане", – сказал Швец, отвечая на вопрос, может ли Израиль начать предоставлять Украине военную помощь после того, как Иран "фактически вступил в войну".

Швец напомнил о шестом заседании консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоялось 12 октября в Брюсселе. После этой встречи союзников глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели брифинг и Милли заявил о необходимости укрепить украинскую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Экс-разведчик отметил, что, работая в КГБ, любил ходить на пресс-конференции. По его словам, самая важная информация озвучивается в ответах на вопросы.

"Когда человек читает по бумажке заготовленный текст, этот текст стерильный. А вот когда начинаются неожиданные вопросы и надо отвечать – вот тут-то проскальзывает. [...] И, отвечая на вопросы, а что же туда [в интегрированную систему ПВО/ПРО] будет включено, генерал Милли упомянул системы Patriot и сказал: "И у израильтян есть очень хорошие системы". Он не назвал [какие именно], но сказал, что есть очень хорошие, эффективные системы. То есть разговор об этом идет. Причем идет в практическом плане. Эти два человека – я имею в виду Остина и Милли – это не фантазеры", – добавил он.