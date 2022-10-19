Швец о помощи Израиля Украине: У меня впечатление, что произошел перелом

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"У меня сложилось именно такое впечатление буквально за последнюю где-то неделю – максимум две недели: произошел перелом, с моей точки зрения, в этом плане", – сказал Швец, отвечая на вопрос, может ли Израиль начать предоставлять Украине военную помощь после того, как Иран "фактически вступил в войну".
Швец напомнил о шестом заседании консультативной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн", которое состоялось 12 октября в Брюсселе. После этой встречи союзников глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели брифинг и Милли заявил о необходимости укрепить украинскую систему противовоздушной и противоракетной обороны.
Экс-разведчик отметил, что, работая в КГБ, любил ходить на пресс-конференции. По его словам, самая важная информация озвучивается в ответах на вопросы.
"Когда человек читает по бумажке заготовленный текст, этот текст стерильный. А вот когда начинаются неожиданные вопросы и надо отвечать – вот тут-то проскальзывает. [...] И, отвечая на вопросы, а что же туда [в интегрированную систему ПВО/ПРО] будет включено, генерал Милли упомянул системы Patriot и сказал: "И у израильтян есть очень хорошие системы". Он не назвал [какие именно], но сказал, что есть очень хорошие, эффективные системы. То есть разговор об этом идет. Причем идет в практическом плане. Эти два человека – я имею в виду Остина и Милли – это не фантазеры", – добавил он.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.
Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, когда стало известно, что Иран готов передать баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи.
После этого экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. По его словам, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны.