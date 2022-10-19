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Нетаньяху призвал не давать Украине израильское оружие

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По данным СМИ, партия Нетаньяху лидирует в соцопросах перед парламентскими выборами в Израиле
По данным СМИ, партия Нетаньяху лидирует в соцопросах перед парламентскими выборами в Израиле
Фото: ЕРА

В случае передачи израильского оружия Украине оно может оказаться в распоряжении Ирана. Об этом глава партии "Ликуд", бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил 18 октября в интервью американскому телеканалу MSNBC.

По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи. Но экс-премьер против передачи Киеву вооружения и военной техники, потому что она может оказаться в руках врагов еврейского государства.

"В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге окажется в руках Ирана и будет использовано против нас. На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, второй террористический фронт против нас, мы сталкиваемся с оружием израильского производства", – сказал Нетаньяху.

Он отметил, что считает наибольшей опасностью российского вторжения в Украину то, что оно может перерасти в глобальный конфликт, включая возможное применение ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть большая разница, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас требуется сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что это конфликт заканчивается и, конечно же, не распространяется", – считает бывший премьер Израиля.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и три месяца. 

Объявленный 30 июня самороспуск Кнессета и новые выборы, назначенные на 1 ноября – это "спасательный круг" для Нетаньяху, чья партия "Ликуд" сейчас лидирует по опросам общественного мнения, считает The New York Times.

Контекст:

С начала полномасштабной агрессии для помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. По его словам, стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России.

После этого в понедельник, 17 октября, экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией. По его словам, если Израиль собирается поставлять Украине вооружение, то стране "пора объявить Бандеру и Шухевича своими героями".

17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Нахмана Шая не отображает позицию правительства страны.

Теги: Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, партия Ликуд, российская агрессия, война России против Украины
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