Нетаньяху призвал не давать Украине израильское оружие

По данным СМИ, партия Нетаньяху лидирует в соцопросах перед парламентскими выборами в Израиле Фото: ЕРА

По его словам, нынешняя политика Израиля в отношении войны в Украине является "благоразумной" и включает прием беженцев и оказание гуманитарной помощи. Но экс-премьер против передачи Киеву вооружения и военной техники, потому что она может оказаться в руках врагов еврейского государства.

"В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили на одном поле боя, в конечном итоге окажется в руках Ирана и будет использовано против нас. На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, второй террористический фронт против нас, мы сталкиваемся с оружием израильского производства", – сказал Нетаньяху.

Он отметил, что считает наибольшей опасностью российского вторжения в Украину то, что оно может перерасти в глобальный конфликт, включая возможное применение ядерного оружия.

"Я не думаю, что есть большая разница, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас требуется сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что это конфликт заканчивается и, конечно же, не распространяется", – считает бывший премьер Израиля.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля дважды – с 1996-го по 1999-й и с 2009-го по 2021-й, занимая эту должность дольше всех в истории страны, 15 лет и три месяца.

Объявленный 30 июня самороспуск Кнессета и новые выборы, назначенные на 1 ноября – это "спасательный круг" для Нетаньяху, чья партия "Ликуд" сейчас лидирует по опросам общественного мнения, считает The New York Times.