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Кулеба подаст официальную заявку Украины на получение ПВО от Израиля 20 октября во время разговора с Лапидом – СМИ

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Лапид (на фото) и Кулеба 20 октября проведут телефонный разговор
Лапид (на фото) и Кулеба 20 октября проведут телефонный разговор
Фото: EPA

Премьер-министр Израиля Яир Лапид 20 октября проведет телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом 18 октября написала газета "Едиот Ахронот" со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ходе беседы Кулеба представит официальную просьбу Украины о получении систем ПВО от Израиля.

В то же время в Службе безопасности Израиля не верят, что такой шаг сработает в ближайшем будущем, несмотря на желание страны помочь Украине, указывает "Едиот Ахронот".

Президент Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 23 сентября, заявлял, что Израиль с начала полномасштабного вторжения России, несмотря на многократные просьбы Украины, не предоставляет ей военной помощи.

16 октября министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи, когда стало известно, что Иран готов передать баллистические ракеты России. Военная помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией, отреагировал экс-президент РФ, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В МИД Израиля сказали СМИ 17 октября, что слова министра Шая о военной помощи Украине не отображают позицию правительства.

Отказ Израиля предоставлять Украине оружие рассматривается как попытка Иерусалима "сохранить рабочие связи с Москвой из-за контроля Россией воздушного пространства Сирии, где воздушные силы Израиля совершили сотни вылетов против предполагаемых поставок иранского оружия и для того, чтобы не дать закрепиться группировкам, поддерживаемым Тегераном", подчеркнула газета The Times of Israel.

Россия, как пишет СМИ, "в основном закрывает глаза" на удары Израиля по Сирии, хотя связи между странами пострадали из-за осуждения Израилем вторжения РФ в Украину. 

Кулеба заявил 18 октября, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы противовоздушной обороны.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.

Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в опубликованном 4 октября интервью "РБК-Украина", что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную ситуацию.

Теги: Украина, Израиль, оружие, МИД Украины, переговоры, ПВО, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, премьер-министр, Яир Лапид
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