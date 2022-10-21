Призыв министра Шая предоставлять Украине военную помощь не соответствует позиции правительства Израиля – Лапид

Лапид о заявлении Шая: Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства Фото: ЕРА

"Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО", – написал Шай в Twitter 16 октября, когда стало известно, что Иран готов передать баллистические ракеты России.

После этого экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией.

Лапид отметил, что министр высказал свое личное мнение, отличающееся от официальной позиции правительства.

"Официальную позицию государства утверждает правительство. Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства", – сказал премьер.

Ранее о том, что Шай высказал мнение, которое не отображает позицию правительства, писали, ссылаясь на неназванного чиновника МИД, израильские СМИ. Газета The Times of Israel отмечала, что таким образом ведомство попыталось дистанцировать Израиль от высказывания Шая.