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Призыв министра Шая предоставлять Украине военную помощь не соответствует позиции правительства Израиля – Лапид

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Лапид о заявлении Шая: Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства
Лапид о заявлении Шая: Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства
Фото: ЕРА

Премьер-министр Израиля Яир Лапид в интервью RTVI, которое вышло 20 октября, заявил, что заявление министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая относительно необходимости предоставлять Украине военную помощь не отображает позицию правительства страны.

"Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, как ее предоставляют США и страны НАТО", – написал Шай в Twitter 16 октября, когда стало известно, что Иран готов передать баллистические ракеты России.

После этого экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией.

Лапид отметил, что министр высказал свое личное мнение, отличающееся от официальной позиции правительства.

"Официальную позицию государства утверждает правительство. Мы не следили за вопросом, почему он сказал то, что сказал. Но это не соответствует позиции правительства", – сказал премьер.

Ранее о том, что Шай высказал мнение, которое не отображает позицию правительства, писали, ссылаясь на неназванного чиновника МИД, израильские СМИ. Газета The Times of Israel отмечала, что таким образом ведомство попыталось дистанцировать Израиль от высказывания Шая.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.

В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.

Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Израиль, военная помощь, война России против Украины, Яир Лапид
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