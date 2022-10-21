Фейгин: Израиль может предоставить Украине "Железный купол". Это средство защиты. Союз Тегерана и Москвы может быть очень болезненным для Израиля

Фейгин: Всякие "куполы" и зенитные установки у Израиля очень шикарные. Можно было бы в качестве жеста доброй воли сказать: "Возьмите". Потому что эти дроны убивают гражданское население Фото: Марк Фейгин / Facebook

"Вы понимаете, Израиль сейчас – еще до всего по Ирану – может предоставить защиту, действительно, в виде этого "Железного купола" и всего остального. А что здесь [такого]? Я этого точно не могу понять. Это средство защиты. Это не средства, которыми будут убивать российских солдат", – сказал Фейгин.

Он отметил, что политики Израиля боятся России.

"Конечно, боятся. Они прямо так и заявляют, [в частности, экс-премьер Израиля, глава партии "Ликуд" Биньямин] Нетаньяху – представитель правых (а там же выборы должны быть). [Премьер-министр] Яир Лапид и все остальные левые политики, конечно, по-другому себя ведут. Но там же открыто заявляют: "Мы этот баланс долго выстраивали. Мы не лезли. А Россия нам дала возможность и в Сирии действовать более свободно по части недопущения поставок определенных видов вооружений", – добавил Фейгин.

По его мнению, у Израиля и России были договоренности, касающиеся Ирана.

"Точно были. Но мир-то изменился после 24 февраля. Проблема заключается в том, что союз Тегерана и Москвы может быть очень и очень болезненным именно для Израиля. Потому что меняются приоритеты. И у Москвы они меняются. Израиль – союзник Запада. Москва с Западом конфликтует. Все эти разговоры про то, что Путин комплиментарно относится к евреям, – это сегодня так, а завтра не так. Это все очень преходящее, я бы сказал. Задачи государственного масштаба, геополитические – они всегда важнее всяких эмпатий. Поэтому иллюзий питать не стоит".

Израиль "уповает" на президента РФ Владимира Путина якобы из-за помощи в лечении главы Кремля от рака, отметил юрист. "Якобы они ему помогли, еще и полечили его от рака, говорят", – рассказал Фейгин.

Он отметил, что в советское время в Израиле на лечение принимали руководство СССР. В частности, речь шла о членах политбюро ЦК КПСС.

"Это вещи вроде как над политикой. Все равно какой-то контакт необходим. И, конечно, услуга, оказанная даже враждебному руководству какой-то страны, с которой есть и конфликты, а то и недопонимание и еще какая-то форма невзаимодействия, – вроде как дает некую возможность для коммуникаций. Поэтому я бы сказал, что это стандартное оружие Израиля в этом смысле. Медицина, возможности отдельные, которые часто эксплуатировались. Но сейчас мир меняется настолько сильно..." – продолжил он.

Фейгин высказал мнение, что для Израиля "разумно было бы" начать помогать Украине "хотя бы средствами защиты, о которых мы сказали".

"Вот всякие "куполы" и зенитные установки, которые у Израиля очень шикарные. Тут сейчас показывают фотографии установок, которые в Сеуле, в Южной Корее производятся. Они не сложные. Они и в Америке производятся. Но можно было бы в качестве жеста доброй воли, там, как-то сказать: "Слушайте, вот возьмите. Вам зенитки предоставим". Это было бы очень к месту сейчас. Потому что эти дроны убивают гражданское население, уничтожают гражданскую инфраструктуру. Хотят сделать так, чтобы зимой украинцам было холодно в домах. Понимаете? Они же не случайно эту критическую инфраструктуру уничтожают. А ровно для того, чтобы население закошмарить и оно взмолилось перед властью: "Что-то сделайте", – резюмировал юрист.

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