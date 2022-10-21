Фейгин: Израиль может предоставить Украине "Железный купол". Это средство защиты. Союз Тегерана и Москвы может быть очень болезненным для Израиля

"Вы понимаете, Израиль сейчас – еще до всего по Ирану – может предоставить защиту, действительно, в виде этого "Железного купола" и всего остального. А что здесь [такого]? Я этого точно не могу понять. Это средство защиты. Это не средства, которыми будут убивать российских солдат", – сказал Фейгин.
Он отметил, что политики Израиля боятся России.
"Конечно, боятся. Они прямо так и заявляют, [в частности, экс-премьер Израиля, глава партии "Ликуд" Биньямин] Нетаньяху – представитель правых (а там же выборы должны быть). [Премьер-министр] Яир Лапид и все остальные левые политики, конечно, по-другому себя ведут. Но там же открыто заявляют: "Мы этот баланс долго выстраивали. Мы не лезли. А Россия нам дала возможность и в Сирии действовать более свободно по части недопущения поставок определенных видов вооружений", – добавил Фейгин.
По его мнению, у Израиля и России были договоренности, касающиеся Ирана.
"Точно были. Но мир-то изменился после 24 февраля. Проблема заключается в том, что союз Тегерана и Москвы может быть очень и очень болезненным именно для Израиля. Потому что меняются приоритеты. И у Москвы они меняются. Израиль – союзник Запада. Москва с Западом конфликтует. Все эти разговоры про то, что Путин комплиментарно относится к евреям, – это сегодня так, а завтра не так. Это все очень преходящее, я бы сказал. Задачи государственного масштаба, геополитические – они всегда важнее всяких эмпатий. Поэтому иллюзий питать не стоит".
Израиль "уповает" на президента РФ Владимира Путина якобы из-за помощи в лечении главы Кремля от рака, отметил юрист. "Якобы они ему помогли, еще и полечили его от рака, говорят", – рассказал Фейгин.
Он отметил, что в советское время в Израиле на лечение принимали руководство СССР. В частности, речь шла о членах политбюро ЦК КПСС.
"Это вещи вроде как над политикой. Все равно какой-то контакт необходим. И, конечно, услуга, оказанная даже враждебному руководству какой-то страны, с которой есть и конфликты, а то и недопонимание и еще какая-то форма невзаимодействия, – вроде как дает некую возможность для коммуникаций. Поэтому я бы сказал, что это стандартное оружие Израиля в этом смысле. Медицина, возможности отдельные, которые часто эксплуатировались. Но сейчас мир меняется настолько сильно..." – продолжил он.
Фейгин высказал мнение, что для Израиля "разумно было бы" начать помогать Украине "хотя бы средствами защиты, о которых мы сказали".
"Вот всякие "куполы" и зенитные установки, которые у Израиля очень шикарные. Тут сейчас показывают фотографии установок, которые в Сеуле, в Южной Корее производятся. Они не сложные. Они и в Америке производятся. Но можно было бы в качестве жеста доброй воли, там, как-то сказать: "Слушайте, вот возьмите. Вам зенитки предоставим". Это было бы очень к месту сейчас. Потому что эти дроны убивают гражданское население, уничтожают гражданскую инфраструктуру. Хотят сделать так, чтобы зимой украинцам было холодно в домах. Понимаете? Они же не случайно эту критическую инфраструктуру уничтожают. А ровно для того, чтобы население закошмарить и оно взмолилось перед властью: "Что-то сделайте", – резюмировал юрист.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы.
Вместе с тем Израиль отклонил просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, когда стало известно, что Иран готов передать баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставлять Украине военную помощь. "Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте", – написал он.
После этого экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что помощь Украине разрушит отношения Израиля с Россией.
20 октября Лапид заявил, что заявление Шая не соответствует позиции правительства Израиля.