Кулеба обсудил с премьером Израиля запрос Украины на системы и технологии ПВО и ПРО

"Я сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, причиненных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили запрос Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", – написал министр.
I spoke to Israeli Prime Minister @YairLapid and informed him on unspeakable suffering, loss of life, and destruction caused by Russian missiles and Iranian-made drones. We discussed in detail Ukraine’s request for Israel to provide air and missile defense systems and technology.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 20, 2022
Лапид написал, что поделился с Кулебой "глубокой озабоченностью по поводу военных связей между Ираном и Россией"
"Израиль стоит на стороне украинского народа", – добавил политик.
This evening, I spoke with the Foreign Minister of Ukraine, @DmytroKuleba, who gave me an update on the war in Ukraine.— * * - Yair Lapid (@yairlapid) October 20, 2022
I shared with him our deep concern about the military ties between Iran and Russia.
Israel stands with the Ukrainian people. * *
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине из-за ряда оперативных соображений.