Кулеба обсудил с премьером Израиля запрос Украины на системы и технологии ПВО и ПРО

"Я сообщил ему о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, причиненных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили запрос Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны", – написал министр.

I spoke to Israeli Prime Minister @YairLapid and informed him on unspeakable suffering, loss of life, and destruction caused by Russian missiles and Iranian-made drones. We discussed in detail Ukraine’s request for Israel to provide air and missile defense systems and technology. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 20, 2022

Лапид написал, что поделился с Кулебой "глубокой озабоченностью по поводу военных связей между Ираном и Россией"

"Израиль стоит на стороне украинского народа", – добавил политик.