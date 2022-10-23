Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть вопрос предоставления Украине оружия, если снова станет премьером Израиля

Как отметил Нетаньяху, его спрашивали недавно о поставках вооружения Украине. По словам политика, он ответил, что рассмотрит этот вопрос, когда вступит в должность премьер-министра.
Нетаньяху также рассказал, что его просили выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией, когда началась война, но он предоставил это тогдашнему премьер-министру Нафтали Беннету.
Однако, такая возможность, вероятно, появится снова, если он станет премьером, добавил глава партии "Ликуд".
Нетаньяху находился в должности премьер-министра Израиля 12 лет. После внеочередных парламентских выборов в марте он потерял право на формирование правительства Израиля.
13 июня парламент Израиля (Кнессет) утвердил новым премьер-министром страны представителя альянса правых партий "Ямина" Беннета.
Кнессет на заседании 30 июня принял закон о самороспуске. Новые выборы в парламент – пятые за последние три с половиной года – пройдут 1 ноября.
1 июля новым премьером Израиля стал лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид. Он возглавил временное правительство в преддверии общенациональных выборов 1 ноября.
Согласно последним данным соцопросов, ни Нетаньяху ни Лапид не имеют достаточного количества мандатов для формирования будущей коалиции, отмечает USA Today.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки гуманитарной помощи населению и оборонной продукции для армии.
В рамках помощи Украине Израиль открыл полевой госпиталь во Львове и передал несколько бронированных машин скорой помощи. Кроме того, Израиль передает Украине защитные шлемы, бронежилеты, костюмы для саперов и противогазы. Однако в стране отклонили просьбу США разрешить Берлину поставлять Украине противотанковые ракеты, произведенные в Германии по израильской лицензии, сообщило в мае издание Axios.
Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил 4 октября, что Израиль активно помогает Украине, но не переходя "красные линии". По его словам, они связаны с ситуацией на Ближнем Востоке, которая в любой момент может скатиться в предвоенную или военную.
16 октября, после того, как стало известно, что Иран передает баллистические ракеты России, министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай заявил о необходимости предоставления Украине военной помощи. Это разрушит отношения Израиля с РФ, отреагировал экс-президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
17 октября издание Walla! написало, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел Израиля, что заявление Шая не отображает позицию правительства страны.
18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправит официальную ноту правительству Израиля с просьбой неотложно предоставить ей системы ПВО.
19 октября министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль готов активно участвовать в создании для Украины эффективной системы раннего предупреждения об авиаударах, но не будет передавать системы вооружений Украине "из-за ряда оперативных соображений".
Нетаньяху в интервью 18 октября призвал не давать Украине израильское оружие, так как оно может оказаться в распоряжении Ирана.