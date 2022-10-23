Нетаньяху заявил, что готов рассмотреть вопрос предоставления Украине оружия, если снова станет премьером Израиля

Как отметил Нетаньяху, его спрашивали недавно о поставках вооружения Украине. По словам политика, он ответил, что рассмотрит этот вопрос, когда вступит в должность премьер-министра.

Нетаньяху также рассказал, что его просили выступить посредником в переговорах между Украиной и Россией, когда началась война, но он предоставил это тогдашнему премьер-министру Нафтали Беннету.

Однако, такая возможность, вероятно, появится снова, если он станет премьером, добавил глава партии "Ликуд".

Нетаньяху находился в должности премьер-министра Израиля 12 лет. После внеочередных парламентских выборов в марте он потерял право на формирование правительства Израиля.

13 июня парламент Израиля (Кнессет) утвердил новым премьер-министром страны представителя альянса правых партий "Ямина" Беннета.

Кнессет на заседании 30 июня принял закон о самороспуске. Новые выборы в парламент – пятые за последние три с половиной года – пройдут 1 ноября.

1 июля новым премьером Израиля стал лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид. Он возглавил временное правительство в преддверии общенациональных выборов 1 ноября.

Согласно последним данным соцопросов, ни Нетаньяху ни Лапид не имеют достаточного количества мандатов для формирования будущей коалиции, отмечает USA Today.