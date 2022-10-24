Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили защиту энергосистемы и план действий врага

Зеленский обсудил с командующими войсками ситуацию на фронте Фото: president.gov.ua

Участники встречи заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период. Кроме этого, обсудили вопросы восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе.

Также участники Ставки рассмотрели альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью, пока продолжаются восстановительные работы.

Зеленский также напомнил в сообщении о необходимости экономить электричество.

"Каждый из отключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", – говорится в сообщении.