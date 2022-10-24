ВСУ деоккупировали в Херсонской области более 90 населенных пунктов – ОК "Юг"

Сейчас на освобожденных от российских захватчиков территориях региона проводятся стабилизационные мероприятия.

По данным ОК "Юг", в деоккупированных населенных пунктах проживает около 12 тыс. человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.