ВСУ деоккупировали в Херсонской области более 90 населенных пунктов – ОК "Юг"

Сейчас на освобожденных от российских захватчиков территориях региона проводятся стабилизационные мероприятия.
По данным ОК "Юг", в деоккупированных населенных пунктах проживает около 12 тыс. человек.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.