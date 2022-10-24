"Сохраните свою жизнь и будущее". Генштаб ВСУ записал срочное обращение к российским оккупантам

"Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы – расходный материал. Потери никто не считает", – говорится в обращении.
Российских военных просят задать себе вопрос, за что именно они воюют.
"За страх ваших вождей потерять власть, за их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей, за их тупость и некомпетентность. Украина никогда не угрожала Российской Федерации. Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом вам не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ и свою страну от вашей агрессии", – сказано в видео.
В Генштабе отмечают, что в ВСУ готовы до последнего защищать свои дома, семьи и будущее. Семьям российских солдат также их мужчины нужны живыми и здоровыми, говорится в сообщении.
"Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне. Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего", – говорится в обращении.
Командование ВСУ предлагает оккупантам сдаться в плен и вернуться домой живыми.
"Мы гарантируем соблюдение Женевских конвенций по отношению к пленным, медицинскую помощь, связь с родными и близкими. Все те, кто сдался в плен, оформляются как попавшие в плен во время боевых действий. Это позволяет избежать преследования со стороны российских спецслужб", – сообщают ВСУ.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на 20 сентября российская армия потеряла в Украине, по данным Генштаба ВСУ, более 66,6 тыс. человек личного состава. Потери стали причиной объявленной в России 21 сентября частичной мобилизации.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 сентября информировал о запуске проекта "Хочу жить". Горячая линия проекта работает круглосуточно, звонки россиян с вопросами о сдаче в плен принимают по номерам +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. В украинской разведке сообщали, что звонки поступают в том числе от еще не мобилизованных людей.