"Сохраните свою жизнь и будущее". Генштаб ВСУ записал срочное обращение к российским оккупантам

"Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы – расходный материал. Потери никто не считает", – говорится в обращении.

Российских военных просят задать себе вопрос, за что именно они воюют.

"За страх ваших вождей потерять власть, за их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей, за их тупость и некомпетентность. Украина никогда не угрожала Российской Федерации. Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом вам не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ и свою страну от вашей агрессии", – сказано в видео.

В Генштабе отмечают, что в ВСУ готовы до последнего защищать свои дома, семьи и будущее. Семьям российских солдат также их мужчины нужны живыми и здоровыми, говорится в сообщении.

"Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее – откажитесь от участия в кровавой путинской войне. Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего", – говорится в обращении.

Командование ВСУ предлагает оккупантам сдаться в плен и вернуться домой живыми.

"Мы гарантируем соблюдение Женевских конвенций по отношению к пленным, медицинскую помощь, связь с родными и близкими. Все те, кто сдался в плен, оформляются как попавшие в плен во время боевых действий. Это позволяет избежать преследования со стороны российских спецслужб", – сообщают ВСУ.