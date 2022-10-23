Между подразделениями российских оккупантов есть случаи "дружественного огня" – Генштаб ВСУ

"Для поддержки войны в Украине Российская Федерация продолжает комплектовать подразделения за счет мобилизованных лиц и снимать с хранения военную технику. [...] Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан", – говорится в сообщении.
В ВСУ рассказали, что на херсонском направлении "отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения".
"Известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну с учетом оперативной обстановки, командование не учитывает уровень их подготовленности", – объяснили в Генштабе.
Там отметили, что российское военное руководство пытается таким образом удержать линию фронта.
"Из-за слабой организации взаимодействия есть неединичные случаи так называемого дружественного огня (огня по своим. – "ГОРДОН") между подразделениями противника", – подчеркнули в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.
По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.
Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.
Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.
По подсчетам российских СМИ, по состоянию на 21 октября в ходе боевых действий в Украине погибли не менее 26 мобилизованных россиян, еще 30 – еще до отправки на войну.