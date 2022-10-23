Между подразделениями российских оккупантов есть случаи "дружественного огня" – Генштаб ВСУ

По подсчетам росСМИ, за месяц на войне в Украине погибли не менее 26 мобилизованных россиян Фото: ЕРА

"Для поддержки войны в Украине Российская Федерация продолжает комплектовать подразделения за счет мобилизованных лиц и снимать с хранения военную технику. [...] Российское военное командование испытывает проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан", – говорится в сообщении.

В ВСУ рассказали, что на херсонском направлении "отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения".

"Известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну с учетом оперативной обстановки, командование не учитывает уровень их подготовленности", – объяснили в Генштабе.

Там отметили, что российское военное руководство пытается таким образом удержать линию фронта.

"Из-за слабой организации взаимодействия есть неединичные случаи так называемого дружественного огня (огня по своим. – "ГОРДОН") между подразделениями противника", – подчеркнули в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)