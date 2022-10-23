Ходжес заявил, что в войне против Украины Кремль допустил четыре стратегических просчета

"Кремль наверняка допустил несколько стратегических просчетов. [...] Первый просчет Кремля заключался в том, что у них якобы было огромное преимущество перед Украиной. То, что мы называем силовым преимуществом. И что они смогут выполнить все свои боевые задачи всего за несколько дней", – сказал он.

Американский генерал отметил, что Москва могла рассчитывать, что своей цели в Украине можно добиться так же быстро, как это было при подавлении советскими войсками восстания в Будапеште в 1956 году и "Пражской весны" в 1968 году.

"Второй просчет, конечно, заключался в том, что [якобы] Западу "все равно". Потому что после Грузии, после Крыма, после Сирии мы продемонстрировали, что не хотим что-либо делать. Наверное, поэтому они думали, что мы и дальше не будем особо реагировать. Третий просчет заключался в том, что любая боль или наказание стоили бы того, потому что выгода была бы так велика. А потом они поверили, что не только Украину уничтожат, но и сломают НАТО. Таким образом, это четыре стратегических просчета Кремля", – объяснил Ходжес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)