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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ходжес заявил, что в войне против Украины Кремль допустил четыре стратегических просчета

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Одним из просчетов Кремля Ходжес назвал впечатление, что Западу "все равно"
Одним из просчетов Кремля Ходжес назвал впечатление, что Западу "все равно"
Фото: ЕРА

Начиная полномасштабное вторжение российских войск в Украину, в Кремле просчитались с военным преимуществом, и таких просчетов было четыре. Такое мнение в интервью журналистке Татьяне Поповой, опубликованном на ее YouTube-канале 21 октября, выразил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

"Кремль наверняка допустил несколько стратегических просчетов. [...] Первый просчет Кремля заключался в том, что у них якобы было огромное преимущество перед Украиной. То, что мы называем силовым преимуществом. И что они смогут выполнить все свои боевые задачи всего за несколько дней", – сказал он.

Американский генерал отметил, что Москва могла рассчитывать, что своей цели в Украине можно добиться так же быстро, как это было при подавлении советскими войсками восстания в Будапеште в 1956 году и "Пражской весны" в 1968 году.

"Второй просчет, конечно, заключался в том, что [якобы] Западу "все равно". Потому что после Грузии, после Крыма, после Сирии мы продемонстрировали, что не хотим что-либо делать. Наверное, поэтому они думали, что мы и дальше не будем особо реагировать. Третий просчет заключался в том, что любая боль или наказание стоили бы того, потому что выгода была бы так велика. А потом они поверили, что не только Украину уничтожат, но и сломают НАТО. Таким образом, это четыре стратегических просчета Кремля", – объяснил Ходжес.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас идет деоккупация юга и востока.

Под временной российской оккупацией находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, НАТО, Грузия, война, Кремль, оккупация, Прага, вторжение, Будапешт, Бен Ходжес, война России против Украины
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