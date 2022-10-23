Шустер: В России реальное мракобесие

Журналист признался, что его потрясла речь идеолога "русского мира" Александра Дугина, чья дочь погибла в результате теракта в августе этого года. 20 октября Дугин выступил на пропагандистских каналах.

"Он говорит: "Мы имеем дело с религиозной войной, и это война не просто религия против религии, а это война идеи – русская идея бытия с западной идеей, как идеей небытия, то есть это война против сатанизма". Кто это первый раз сказал? Это первый раз сказал Владимир Путин в своей речи, когда он объявил о том, что он присоединяет к России украинские территории – четыре области. Дугин говорил вещи, которые даже сложно повторять. Он говорил, что это самая важная война в истории всей Руси. Что и религиозные войны с католиками, и война против Наполеона, и война против Гитлера – они были не настолько важны, как вот эта. Вот тут столкнулись две цивилизации, и настоящий христианин, говорит Дугин, он понимает, что конец света неизбежен. Вот и у Путина в голове такая каша. И судя по тому, что шло в чате, это настоящее мракобесие", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что Путин не смог отмежеваться от российских националистов.

"Мы свидетели великого военного преступления против человечества и человечности, которое совершают мракобесы. Вот с чем сегодня столкнулась Украина. И это, я вам скажу, наверное, поразило меня больше всего. Я вижу, что Путин пошел по этому пути. Он не сумел, не захотел каким-то образом отмежеваться от этого супернационалистического, супернацистского крыла. В итоге он возглавил его. Знаете, есть это выражение: если не можешь победить мафию, возглавь ее. Тут речь уже идет не о мафии, а о мракобесах. Если ты не можешь победить мракобесов, возглавь их. Вот он их возглавил. И как они ликовали, когда увидели Путина с этой винтовкой с оптическим прицелом, который стрелял на стрельбище: вот если президент взял в руки оружие, значит, все чиновники в этой войне должны участвовать напрямую. Вот где мы оказались с таким человеком: мракобес во главе мракобесов", – подчеркнул Шустер.

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