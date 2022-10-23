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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: В России реальное мракобесие

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Шустер: На стрельбище Путин дал сигнал: все чиновники в этой войне должны участвовать напрямую
Шустер: На стрельбище Путин дал сигнал: все чиновники в этой войне должны участвовать напрямую
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин не смог победить мракобесов, поэтому решил возглавить их, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман телеведущий Савик Шустер.

Журналист признался, что его потрясла речь идеолога "русского мира" Александра Дугина, чья дочь погибла в результате теракта в августе этого года. 20 октября Дугин выступил на пропагандистских каналах.

"Он говорит: "Мы имеем дело с религиозной войной, и это война не просто религия против религии, а это война идеи – русская идея бытия с западной идеей, как идеей небытия, то есть это война против сатанизма". Кто это первый раз сказал? Это первый раз сказал Владимир Путин в своей речи, когда он объявил о том, что он присоединяет к России украинские территории – четыре области. Дугин говорил вещи, которые даже сложно повторять. Он говорил, что это самая важная война в истории всей Руси. Что и религиозные войны с католиками, и война против Наполеона, и война против Гитлера – они были не настолько важны, как вот эта. Вот тут столкнулись две цивилизации, и настоящий христианин, говорит Дугин, он понимает, что конец света неизбежен. Вот и у Путина в голове такая каша. И судя по тому, что шло в чате, это настоящее мракобесие", – сказал Шустер.

Он подчеркнул, что Путин не смог отмежеваться от российских националистов.

"Мы свидетели великого военного преступления против человечества и человечности, которое совершают мракобесы. Вот с чем сегодня столкнулась Украина. И это, я вам скажу, наверное, поразило меня больше всего. Я вижу, что Путин пошел по этому пути. Он не сумел, не захотел каким-то образом отмежеваться от этого супернационалистического, супернацистского крыла. В итоге он возглавил его. Знаете, есть это выражение: если не можешь победить мафию, возглавь ее. Тут речь уже идет не о мафии, а о мракобесах. Если ты не можешь победить мракобесов, возглавь их. Вот он их возглавил. И как они ликовали, когда увидели Путина с этой винтовкой с оптическим прицелом, который стрелял на стрельбище: вот если президент взял в руки оружие, значит, все чиновники в этой войне должны участвовать напрямую. Вот где мы оказались с таким человеком: мракобес во главе мракобесов", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда был главой правительства.

В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Он неоднократно заявлял, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, оружие, религия, пропаганда, российская пропаганда, Алеся Бацман, националисты, журналисты, Александр Дугин, интервью
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