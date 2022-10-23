Шустер о расстреле мобилизованных в Белгородской области: Они не могли больше терпеть как мужчины. Их насиловали

"Вот это убийство, которое произошло в Белгороде. Я на радио "Новое время" слушал интервью с таджикским политологом Парвизом Муладжой. Он сказал, что эти люди, таджики (есть ли у них российские паспорта, неизвестно), они были мобилизованы из тюрем и оказались в одном подразделении с людьми из той же зоны [где отбывали наказание]. Я поначалу скептически отнесся к этим словами, но несколько дней назад увидел сообщение самого Евгения Пригожина, что реально готовятся отряды в Белгороде. И Муладжа говорит, что эти осужденные попали вот в эту группу людей и они больше терпеть не могли издевательств над ними. Он произнес такую фразу, которая осталась незамеченной: они не могли больше терпеть как мужчины. Мы понимаем подтекст. То есть их тоже насиловали. Вот я хочу понять, какое это имеет отношение к христианству", – сказал Шустер.

Он сообщил, что в руки правозащитников попал контракт, который подписывают российские заключенные, отправляющиеся воевать в Украину.

"Это люди, которые были осуждены за тяжкие преступления на срок от 10 до 20 лет. Они обязуются совершать любого рода военные действия в Украине, абсолютно любые по приказу, не имеет значения – и убийства, и насилие, и все, что угодно. Взамен в течение шести месяцев они получают амнистию. Люди, которые осуждены за тяжкие преступления, если продолжат совершать преступления тяжкие в Украине, они получат амнистию. Если за эти шесть месяцев они убегут или не выполнят приказ, то приговор останется в силе. И даже может случиться так, что против них будет открыт огонь, может использоваться оружие, если они не выполняют приказ. Вот это реальный настоящий контакт", – рассказал Шустер.

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