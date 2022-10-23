Шустер о расстреле мобилизованных в Белгородской области: Они не могли больше терпеть как мужчины. Их насиловали

"Вот это убийство, которое произошло в Белгороде. Я на радио "Новое время" слушал интервью с таджикским политологом Парвизом Муладжой. Он сказал, что эти люди, таджики (есть ли у них российские паспорта, неизвестно), они были мобилизованы из тюрем и оказались в одном подразделении с людьми из той же зоны [где отбывали наказание]. Я поначалу скептически отнесся к этим словами, но несколько дней назад увидел сообщение самого Евгения Пригожина, что реально готовятся отряды в Белгороде. И Муладжа говорит, что эти осужденные попали вот в эту группу людей и они больше терпеть не могли издевательств над ними. Он произнес такую фразу, которая осталась незамеченной: они не могли больше терпеть как мужчины. Мы понимаем подтекст. То есть их тоже насиловали. Вот я хочу понять, какое это имеет отношение к христианству", – сказал Шустер.
Он сообщил, что в руки правозащитников попал контракт, который подписывают российские заключенные, отправляющиеся воевать в Украину.
"Это люди, которые были осуждены за тяжкие преступления на срок от 10 до 20 лет. Они обязуются совершать любого рода военные действия в Украине, абсолютно любые по приказу, не имеет значения – и убийства, и насилие, и все, что угодно. Взамен в течение шести месяцев они получают амнистию. Люди, которые осуждены за тяжкие преступления, если продолжат совершать преступления тяжкие в Украине, они получат амнистию. Если за эти шесть месяцев они убегут или не выполнят приказ, то приговор останется в силе. И даже может случиться так, что против них будет открыт огонь, может использоваться оружие, если они не выполняют приказ. Вот это реальный настоящий контакт", – рассказал Шустер.
15 октября в Белгородской области на территории воинской части произошла стрельба.
В минобороны РФ назвали произошедшее терактом и сообщили о гибели 11 военнослужащих. Двое открывших огонь были убиты на месте, еще один сбежал.
По данным издания Sota, речь о полигоне в поселке Солоти. Там, как сообщает СМИ, находились более 100 человек из Брянской области, "категорически отказывавшихся от отправки под Лиман" Донецкой области. Российское военное руководство якобы более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм освобожденного украинскими защитниками города.