В российском Белгороде загорелась электроподстанция, часть города была без света

В городе частично пропал свет.
Канал опубликовал также видео пожара.
Губернато Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в городе "произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения". Он заявил, что без света были две улицы.
Позже Гладков написал, что электроснабжение в домах восстановлено, но за счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на нескольких улицах.
С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.
В последние дни в Белгороде и Белгородской области произошло несколько инцидентов. 13 октября в городе обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома. Местные власти заявили, что на дом упал "неопознанный объект" после работы ПВО. СМИ сообщили, что в дом попали осколки от ракеты. В управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты в очередной раз пытались обстрелять Харьков, но одна из ракет прилетела в дом. Пострадавших, по данным властей региона, нет.
В тот же день в поселке Октябрьский Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Гладков обвинил в произошедшем ВСУ (украинская сторона это не комментировала). По данным издания Baza, несколько росгвардейцев погибли, 14 получили ранения.
14 октября в Белгородской области из-за падения частей ракет в районе железнодорожный путей приостановили движение поездов.