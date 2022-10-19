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В российском Белгороде загорелась электроподстанция, часть города была без света

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В Белгороде некоторое время не было электричества
В Белгороде некоторое время не было электричества
Фото: depositphotos.com

В российском Белгороде 19 октября произошел пожар на электроподстанции "Южная". Об этом сообщил Telegram-канал "Белгородский осведомитель".

В городе частично пропал свет.

Канал опубликовал также видео пожара.

Губернато Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в городе "произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения". Он заявил, что без света были две улицы.

Позже Гладков написал, что электроснабжение в домах восстановлено, но за счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на нескольких улицах.

Контекст:

С территории Белгородской области регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Власти Белгородской области неоднократно заявляли о том, что приграничные районы якобы обстреливаются со стороны Украины.

В последние дни в Белгороде и Белгородской области произошло несколько инцидентов. 13 октября в городе обрушилась часть крыши 16-этажного жилого дома. Местные власти заявили, что на дом упал "неопознанный объект" после работы ПВО. СМИ сообщили, что в дом попали осколки от ракеты. В управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что оккупанты в очередной раз пытались обстрелять Харьков, но одна из ракет прилетела в дом. Пострадавших, по данным властей региона, нет. 

В тот же день в поселке Октябрьский Белгородской области взорвался склад с боеприпасами. Гладков обвинил в произошедшем ВСУ (украинская сторона это не комментировала). По данным издания Baza, несколько росгвардейцев погибли, 14 получили ранения. 

14 октября в Белгородской области из-за падения частей ракет в районе железнодорожный путей приостановили движение поездов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: пожар, Белгород, электричество, электроснабжение, война России против Украины
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