В российском Белгороде загорелась электроподстанция, часть города была без света

В Белгороде некоторое время не было электричества Фото: depositphotos.com

В городе частично пропал свет.

Канал опубликовал также видео пожара.

Губернато Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что в городе "произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения". Он заявил, что без света были две улицы.

Позже Гладков написал, что электроснабжение в домах восстановлено, но за счет переподключения временно будет отсутствовать уличное освещение на нескольких улицах.