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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Паника в Херсоне, удары по Белгороду и Донецку, Китай послал Путина, Гиркин прибыл на фронт. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • причинах паники в Херсоне и том, зачем местные гауляйтеры призывают людей эвакуироваться;
  • утренних взрывах в Белгороде и Донецке;
  • расстреле мобилизованных россиян в Белгороде;
  • том, зачем бывший главарь боевиков "ДНР", террорист Игорь Гиркин (Стрелков) пошел на фронт;
  • том, как Китай послал президента РФ Владимира Путина.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллине (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Донецк, Украина, Китай, Херсон, Белгород, Игорь Гиркин, трансляция, журналисты, взрывы, интервью, Василий Голованов, россияне
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