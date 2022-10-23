Геннадий Гудков: К гражданской войне в России все готово

"Нет такого сейчас понятия: "русские люди". Я все время говорю, что общество сейчас настолько фрагментировано, настолько состоит из различных полюсов, что, по большому счету, к гражданской войне практически все готово", – сказал Гудков.

Он считает, что началом краха президента Владимира Путина и его "режима" станет в России "полное" военное поражение в войне против Украины.

"Полное" – я имею в виду как минимум границы 23 февраля", – объяснил российский оппозиционер.

По его словам, Путин может повлиять на "быдловатную часть" россиян.

"Путин ей объяснит, что еще не вечер, что он еще силен, что он еще мачо, а не чмо и так далее. И они проглотят. Те, кто сомневается и задумывается, – они будут дальше сомневаться и задумываться. И это их укрепит в том, что их сомнения правильны. А противники войны, которые всегда были противниками войны, – они просто будут, наверное, радоваться и потирать руки, что близок час, когда путинский режим рухнет из-за военного поражения в Украине", – отметил Гудков.

Оппозиционер подчеркнул, что "уже идут процессы, абсолютно разрушающие имидж вождя и его власти даже в этих самых быдловатных слоях населения, которые одержимы каким-то синдромом великодержавной шизофрении".

"Там очень серьезно все. В российском обществе градус ненависти взаимной чрезвычайно высокий. И это предтечей гражданской войны, как правило, бывает. Наличие полюсов, наличие между ними непримиримых противоречий и разногласий – один из признаков грядущей гражданской войны. Дай бог, чтобы ее не было. Дай бог, чтобы я, опять-таки, ошибался в своих прогнозах и предположениях, но вот оно фрагментировано, российское общество. И российского общества не существует. Вот это надо понять", – заявил Гудков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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