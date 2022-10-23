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Геннадий Гудков: К гражданской войне в России все готово

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Гудков считает, что началом краха режима Путина станет полное военное поражение России
Гудков считает, что началом краха режима Путина станет полное военное поражение России
Фото: ЕРА

В России может начаться гражданская война. Такое мнение российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков выразил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Нет такого сейчас понятия: "русские люди". Я все время говорю, что общество сейчас настолько фрагментировано, настолько состоит из различных полюсов, что, по большому счету, к гражданской войне практически все готово", – сказал Гудков.

Он считает, что началом краха президента Владимира Путина и его "режима" станет в России "полное" военное поражение в войне против Украины.

"Полное" – я имею в виду как минимум границы 23 февраля", – объяснил российский оппозиционер.

По его словам, Путин может повлиять на "быдловатную часть" россиян.

"Путин ей объяснит, что еще не вечер, что он еще силен, что он еще мачо, а не чмо и так далее. И они проглотят. Те, кто сомневается и задумывается, – они будут дальше сомневаться и задумываться. И это их укрепит в том, что их сомнения правильны. А противники войны, которые всегда были противниками войны, – они просто будут, наверное, радоваться и потирать руки, что близок час, когда путинский режим рухнет из-за военного поражения в Украине", – отметил Гудков.

Оппозиционер подчеркнул, что "уже идут процессы, абсолютно разрушающие имидж вождя и его власти даже в этих самых быдловатных слоях населения, которые одержимы каким-то синдромом великодержавной шизофрении".

"Там очень серьезно все. В российском обществе градус ненависти взаимной чрезвычайно высокий. И это предтечей гражданской войны, как правило, бывает. Наличие полюсов, наличие между ними непримиримых противоречий и разногласий – один из признаков грядущей гражданской войны. Дай бог, чтобы ее не было. Дай бог, чтобы я, опять-таки, ошибался в своих прогнозах и предположениях, но вот оно фрагментировано, российское общество. И российского общества не существует. Вот это надо понять", – заявил Гудков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас идет деоккупация юга и востока.

В связи с неудачами российский войск в Украине и большими потерями оккупантов Путин объявил 21 сентября о частичной мобилизации в России. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Геннадий Гудков, война России против Украины, россияне
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