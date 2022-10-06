Геннадий Гудков: Думаю, британцы предупредили Путина: "У нас есть такие же ядерные заряды. Мы знаем, где ты находишься, и мы тебя достанем"

По его словам, Британия, "не дожидаясь никаких совещаний и заседаний", готова вместе со своими союзниками сразу же применить ядерное оружие в ответ.

"Британцы сказали. Никто не снимал этого предупреждения, и никто не дезавуировал его. Я думаю, что предупредили: "Слушайте, у нас есть такие же заряды. Не меньше и не слабее. И мы знаем, где ты находишься. И куда бы ты ни поехал, где бы ты ни был, мы тебя достанем. Хочешь помирать – помирай. Но ты должен понимать меру, степень и глубину ответственности и прочего, прочего, прочего", – отметил Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

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