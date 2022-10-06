Геннадий Гудков: Думаю, британцы предупредили Путина: "У нас есть такие же ядерные заряды. Мы знаем, где ты находишься, и мы тебя достанем"

По его словам, Британия, "не дожидаясь никаких совещаний и заседаний", готова вместе со своими союзниками сразу же применить ядерное оружие в ответ.
"Британцы сказали. Никто не снимал этого предупреждения, и никто не дезавуировал его. Я думаю, что предупредили: "Слушайте, у нас есть такие же заряды. Не меньше и не слабее. И мы знаем, где ты находишься. И куда бы ты ни поехал, где бы ты ни был, мы тебя достанем. Хочешь помирать – помирай. Но ты должен понимать меру, степень и глубину ответственности и прочего, прочего, прочего", – отметил Гудков.
Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью
21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Намек он повторил и 30 сентября, заявив, что "мы будем защищать нашу землю (речь о незаконно аннексированных территориях Украины. – "ГОРДОН") всеми имеющимися у нас силами и средствами".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время президент отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 23 августа, до вступления на должность, заявляла, что готова нажать "ядерную кнопку" в случае необходимости.
22 сентября издание The Washington Post сообщило: между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете NOZ, вышедшем 28 сентября, также предостерег Путина от применения ядерного оружия.