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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: Когда закончится война? Думаю, до осени 2023 года Путин может протянуть

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Гудков: Когда не было могилизации-мобилизации, я считал, что все закончится к весне
Гудков: Когда не было могилизации-мобилизации, я считал, что все закончится к весне
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков считает, что война РФ против Украины может завершиться осенью 2023 года. Об этом он заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Когда не было могилизации-мобилизации, я считал, что все закончится к весне. Ну просто арифметические действия нас убеждали, что к весне все должно закончиться, вся эта армия оккупационная будет перемолота, ей нечем будет держать тылы, нечем будет удерживать фронт – она разбежится к чертовой матери. А сейчас у меня ощущение, что до осени все-таки сумеет протянуть, а осенью закончится. 2023 года. Не этой осенью. Я считал, что война закончится к апрелю-маю 2023-го. Я думаю, что до осени 2023-го он [президент РФ Владимир Путин] может протянуть", – сказал Гудков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 октября, составили около 67 470 военных, 2584 танка, 270 самолетов, 245 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Путин 14 октября сообщил, что в РФ мобилизовано уже 222 тыс. человек, из которых 16 тыс. уже воюют в Украине. Он пообещал, что мобилизация завершится через две недели.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине. По данным советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, российские мобилизованные массово гибнут в Херсонской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, мобилизация, Геннадий Гудков, война России против Украины
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