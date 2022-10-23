В Энергодаре обстреляли отель, который любили использовать оккупанты и коллаборанты – мэр

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
"Утром воскресенья в Энергодаре снова было громко. Сообщают о прилете в отель "Алиса" и повреждении заведения", – написал городской голова.
По словам Орлова, пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате российского обстрела.
"Но точно можно сказать, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты", – подчеркнул мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области находится под оккупацией россиян с марта.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.