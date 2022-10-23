В Энергодаре обстреляли отель, который любили использовать оккупанты и коллаборанты – мэр

В Энергодаре зафиксировали прилет в отель "Алиса", отметил мэр Фото: gostevoy-dom-alysa.kpblm.info

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"Утром воскресенья в Энергодаре снова было громко. Сообщают о прилете в отель "Алиса" и повреждении заведения", – написал городской голова.

По словам Орлова, пока неизвестно, есть ли пострадавшие в результате российского обстрела.

"Но точно можно сказать, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты", – подчеркнул мэр.

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