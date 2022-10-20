Оккупанты начинают бежать из Энергодара и вывозить награбленное имущество – СМИ

Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество. Было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская", говорится в сообщении. Оккупанты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи.
"Такая себе эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом [президента России Владимира] Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией территориях", – говорится в сообщении.
Часть Запорожской области находится под оккупацией россиян с марта.
С августа оккупанты регулярно обстреливают Энергодар и находящуюся в нем Запорожскую атомную электростанцию, обвиняя в обстрелах Украину. Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.