Оккупанты начинают бежать из Энергодара и вывозить награбленное имущество – СМИ

Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной "администрации" города начали вывозить награбленное имущество. Было зафиксировано массовое ограбление гостиницы "Скифская", говорится в сообщении. Оккупанты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи.

"Такая себе эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом [президента России Владимира] Путина мародерство под прикрытием введенного им "военного положения" на временно оккупированных Россией территориях", – говорится в сообщении.