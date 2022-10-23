В G7 призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС

Об этом говорится в заявлении в поддержку усилий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, опубликованном 22 октября на сайте МИД ФРГ.

В документе осуждаются "неоднократные похищения Россией руководства и персонала украинской ЗАЭС", а также "применение других форм давления на оставшийся украинский персонал".

"Эти действия еще больше ухудшают ядерную безопасность и защищенность ЗАЭС, не позволяя ключевому персоналу выполнять свои незаменимые функции. Мы решительно отвергаем эти безрассудные, жестокие и опасные действия и требуем немедленного освобождения задержанных, – говорится в заявлении. – Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки безрассудно и опасно передать ЗАЭС под управление России, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасность".

В G7 отметили, что никогда не признают попытки незаконной аннексии РФ территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и "решительно осудили контроль России над ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".

"Любые такие попытки аннексии являются недействительными и не имеют юридической силы… ЗАЭС и производимая ею электроэнергия принадлежат Украине, и мы подчеркиваем, что попытки России отключить станцию от украинской энергосистемы были бы неприемлемы. Мы решительно подчеркиваем, что ЗАЭС не должна использоваться для военных действий или хранения материальных средств", – указывается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)