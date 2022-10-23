В G7 призвали Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над ЗАЭС

Об этом говорится в заявлении в поддержку усилий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС, опубликованном 22 октября на сайте МИД ФРГ.
В документе осуждаются "неоднократные похищения Россией руководства и персонала украинской ЗАЭС", а также "применение других форм давления на оставшийся украинский персонал".
"Эти действия еще больше ухудшают ядерную безопасность и защищенность ЗАЭС, не позволяя ключевому персоналу выполнять свои незаменимые функции. Мы решительно отвергаем эти безрассудные, жестокие и опасные действия и требуем немедленного освобождения задержанных, – говорится в заявлении. – Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине, вывести весь российский персонал с объекта и прекратить любые попытки безрассудно и опасно передать ЗАЭС под управление России, что может еще больше поставить под угрозу ее безопасность".
В G7 отметили, что никогда не признают попытки незаконной аннексии РФ территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины и "решительно осудили контроль России над ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".
"Любые такие попытки аннексии являются недействительными и не имеют юридической силы… ЗАЭС и производимая ею электроэнергия принадлежат Украине, и мы подчеркиваем, что попытки России отключить станцию от украинской энергосистемы были бы неприемлемы. Мы решительно подчеркиваем, что ЗАЭС не должна использоваться для военных действий или хранения материальных средств", – указывается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
11 октября Гросси провел встречу с Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.
Глава МАГАТЭ заявил в интервью, опубликованном 18 октября, что хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС. В Минэнерго Украины отметили, прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".