Глава МАГАТЭ хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС

"Есть вероятность, что я вернусь в Украину и Россию, об этом мы, собственно, и договорились, в принципе, в данный момент мы продолжаем консультации, направленные на установление защитной зоны", – сказал он.

Гросси уточнил, что он ищет новые пути в договоренностях. И для этого, вероятно, скоро ему придется вернуться в Украину и РФ.