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Глава МАГАТЭ хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС

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Конкретную дату визита Гросси пока не называет
Конкретную дату визита Гросси пока не называет
Фото: EPA

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает в скором времени вернуться в Украину и Россию для продолжения переговоров о ситуации с безопасностью вокруг Запорожской АЭС. Об этом он заявил 18 октября в комментарии агентству Reuters.

"Есть вероятность, что я вернусь в Украину и Россию, об этом мы, собственно, и договорились, в принципе, в данный момент мы продолжаем консультации, направленные на установление защитной зоны", – сказал он.

Гросси уточнил, что он ищет новые пути в договоренностях. И для этого, вероятно, скоро ему придется вернуться в Украину и РФ.

Контекст:

Гросси приезжал в Киев и 6 октября встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
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