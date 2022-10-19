Глава МАГАТЭ хочет снова посетить Украину и Россию, чтобы поговорить о зоне безопасности для ЗАЭС

"Есть вероятность, что я вернусь в Украину и Россию, об этом мы, собственно, и договорились, в принципе, в данный момент мы продолжаем консультации, направленные на установление защитной зоны", – сказал он.
Гросси уточнил, что он ищет новые пути в договоренностях. И для этого, вероятно, скоро ему придется вернуться в Украину и РФ.
Гросси приезжал в Киев и 6 октября встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.