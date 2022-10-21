Прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет – глава Минэнерго Украины

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приезжал в Киев и 6 октября встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.
По словам Галущенко, на данном этапе нет продвижения к подписанию соглашения.
Глава Минэнерго отметил, что видел "какие-то сообщения от Рафаэля [Гросси], что он снова хочет обсудить рамки соглашения".
Галущенко допустил, что "может что-то изменилось в российской позиции", но в то же время он подчеркнул, что "не верит в какую-либо возможность договориться с РФ".
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В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
5 октября Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".