Прогресса в соглашении по ЗАЭС пока нет – глава Минэнерго Украины

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приезжал в Киев и 6 октября встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси побывал в Киеве.

По словам Галущенко, на данном этапе нет продвижения к подписанию соглашения.

Глава Минэнерго отметил, что видел "какие-то сообщения от Рафаэля [Гросси], что он снова хочет обсудить рамки соглашения".

Галущенко допустил, что "может что-то изменилось в российской позиции", но в то же время он подчеркнул, что "не верит в какую-либо возможность договориться с РФ".

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