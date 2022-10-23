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Зеленский объяснил, почему Украина нужна НАТО

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: EPA

Восточная Европа и восточный фланг НАТО могут быть мощнее с Украиной, но страны Альянса должны сами быть в этом уверенными. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадским каналам CTV и CBC, которое было опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

"В целом объединенная позиция всех стран – членов Альянса – именно она дает возможность идти в НАТО или находиться, как мы, в постоянной дороге. Самое главное, мне кажется, – что НАТО – сами страны должны понимать, что им нужна Украина. Они должны быть мотивированы. Они должны чувствовать, что без Украины Альянс не настолько мощный [...] Потому что это бумажки – есть Украина в НАТО или нет – это документ. Но на самом деле чувствовать, геополитически, угрожает ли что-либо странам мира, давайте называть их странами НАТО. Люди в них выбирают жизнь – не жизнь в НАТО, а просто жизнь. Жизнь гарантированную, безопасную, и поэтому в Альянсе они это чувствуют. И нужно честно сказать, мотивирован Альянс взять Украину или нет. Они еще не уверены. Не все не уверены", – сказал президент.

По его словам, "точно факт", что если Украина не выстоит, следующими государствами будут уже члены НАТО.

"И надо будет что-то решать. И поэтому надо понять, что так, как Украина сегодня держится, как мы боремся против агрессии РФ, – Украина и показывает, что если вы говорите о мощности Европы, о мощном востоке Европы, о мощности восточного крыла Альянса – только с Украиной. Но они [страны НАТО] сами должны в этом быть уверены", – заявил Зеленский.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Владимир Зеленский, война России против Украины
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