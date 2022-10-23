Зеленский объяснил, почему Украина нужна НАТО

"В целом объединенная позиция всех стран – членов Альянса – именно она дает возможность идти в НАТО или находиться, как мы, в постоянной дороге. Самое главное, мне кажется, – что НАТО – сами страны должны понимать, что им нужна Украина. Они должны быть мотивированы. Они должны чувствовать, что без Украины Альянс не настолько мощный [...] Потому что это бумажки – есть Украина в НАТО или нет – это документ. Но на самом деле чувствовать, геополитически, угрожает ли что-либо странам мира, давайте называть их странами НАТО. Люди в них выбирают жизнь – не жизнь в НАТО, а просто жизнь. Жизнь гарантированную, безопасную, и поэтому в Альянсе они это чувствуют. И нужно честно сказать, мотивирован Альянс взять Украину или нет. Они еще не уверены. Не все не уверены", – сказал президент.

По его словам, "точно факт", что если Украина не выстоит, следующими государствами будут уже члены НАТО.

"И надо будет что-то решать. И поэтому надо понять, что так, как Украина сегодня держится, как мы боремся против агрессии РФ, – Украина и показывает, что если вы говорите о мощности Европы, о мощном востоке Европы, о мощности восточного крыла Альянса – только с Украиной. Но они [страны НАТО] сами должны в этом быть уверены", – заявил Зеленский.