"Украина уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО". В ОПУ заявили, что членство Украины в НАТО усилит Альянс

Украина точно знает, как победить в войне, которую против нее 24 февраля начала Россия, отметил Ермак (по центру) Фото: president.gov.ua

Об этом Ермак сказал 19 октября на брифинге для представителей дипломатического корпуса пяти стран, пишет пресс-центр ОПУ.

По словам главы Офиса президента, Украина точно знает, как победить в войне, которую против нее 24 февраля начала Россия.

"Сегодня Украина – с вашей помощью и поддержкой, за которую мы очень благодарны, – но все-таки самостоятельно уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО. Поэтому я убежден, что членство Украины в НАТО усилит Альянс", – отметил Ермак.