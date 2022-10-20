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"Украина уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО". В ОПУ заявили, что членство Украины в НАТО усилит Альянс

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Украина точно знает, как победить в войне, которую против нее 24 февраля начала Россия, отметил Ермак (по центру)
Украина точно знает, как победить в войне, которую против нее 24 февраля начала Россия, отметил Ермак (по центру)
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак, на фоне массированных обстрелов оккупантами Украины ракетами и дронами, призвал Францию, Германию, Италию, Нидерланды и Испанию, которые являются одними из лидеров в предоставлении Киеву военной помощи, усилить шаги по укреплению ПВО Украины.

Об этом Ермак сказал 19 октября на брифинге для представителей дипломатического корпуса пяти стран, пишет пресс-центр ОПУ.

По словам главы Офиса президента, Украина точно знает, как победить в войне, которую против нее 24 февраля начала Россия.

"Сегодня Украина – с вашей помощью и поддержкой, за которую мы очень благодарны, – но все-таки самостоятельно уничтожила почти 50% потенциала главной угрозы НАТО. Поэтому я убежден, что членство Украины в НАТО усилит Альянс", – отметил Ермак.

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, Франция, Испания, Италия, Нидерланды, ПВО, военная помощь, обстрелы, дипломаты, вступ, Офис президента Украины, Андрей Ермак, брифинг, членство
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