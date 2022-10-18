Столтенберг считает, что вопрос членства Украины в НАТО нельзя сравнивать с интеграцией Швеции и Финляндии в Альянс

Столтенберг: Я твердо убежден, что Украина находится в другом положении, чем Швеция и Финляндия Фото: nato.int

Трансляция велась на YouTube-канале Альянса.

НАТО придерживается политики открытых дверей и позиции, что каждое государство, включая Украину, "имеет право выбирать свой путь" и решение по вопросу членства страны в НАТО будут принимать Украина и государства-члены Альянса, отметил Столтенберг.

Ведущая напомнила, что Столтенберг поддерживал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и спросила, почему он не высказывается четко, поддерживает ли вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре.

"Потому что я твердо убежден, что Украина находится в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция – давние партнеры НАТО. В Альянсе есть консенсус относительно приглашения их стать членами. Мы приняли это решение на саммите в Мадриде, – ответил он. – Главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи, что союзники и партнеры НАТО и делают. Эта помощь беспрецедентна и помогла украинцам добиться успеха на поле боя".