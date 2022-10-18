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ПОЛИТИКА

Столтенберг считает, что вопрос членства Украины в НАТО нельзя сравнивать с интеграцией Швеции и Финляндии в Альянс

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Столтенберг: Я твердо убежден, что Украина находится в другом положении, чем Швеция и Финляндия
Столтенберг: Я твердо убежден, что Украина находится в другом положении, чем Швеция и Финляндия
Фото: nato.int

На данном этапе страны НАТО сосредоточены на предоставлении Украине поддержки и на обеспечении ее победы в войне с Россией. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на Берлинском внешнеполитическом форуме, отвечая на вопросы о заявке Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Трансляция велась на YouTube-канале Альянса. 

НАТО придерживается политики открытых дверей и позиции, что каждое государство, включая Украину, "имеет право выбирать свой путь" и решение по вопросу членства страны в НАТО будут принимать Украина и государства-члены Альянса, отметил Столтенберг.

Ведущая напомнила, что Столтенберг поддерживал вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и спросила, почему он не высказывается четко, поддерживает ли вступление Украины в НАТО по ускоренной процедуре. 

"Потому что я твердо убежден, что Украина находится в другом положении, чем Швеция и Финляндия. Финляндия и Швеция – давние партнеры НАТО. В Альянсе есть консенсус относительно приглашения их стать членами. Мы приняли это решение на саммите в Мадриде, – ответил он. – Главным приоритетом является предоставление Украине военной помощи, что союзники и партнеры НАТО и делают. Эта помощь беспрецедентна и помогла украинцам добиться успеха на поле боя". 

Контекст:

На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября Офис президента Украины сообщил, что Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.

Возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за открытого вторжения России в Украину обсуждалась с апреля. 18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе. 5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Вступление двух стран в НАТО ратифицировали уже более половины из 30 членов АльянсаСтолтенберг ожидает, что парламенты 30 стран – членов Альянса ратифицируют протоколы о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции в ближайшие несколько месяцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия, членство
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