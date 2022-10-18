НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни антидроновых станций – Столтенберг

Генсек НАТО: Самое важное, что мы можем сделать – активизироваться и предоставить Украине ПВО Фото: ЕРА

Выступая на Берлинском внешнеполитическом форуме он сообщил, что в ответ на массированные атаки РФ в Украине союзники должны увеличить поставки систем противовоздушной обороны.

"Самое важное, что мы можем сделать – это выполнить то, что обещали, активизироваться и предоставить еще больше систем ПВО... В ближайшие дни НАТО поставит сотни специальных систем противодействия дронам для отражения конкретной угрозы от беспилотников, в том числе из Ирана", – заявил Столтенберг.

Комментируя сообщения о том, что Иран намерен в ближайшее время дать России для использования против Украины новые дроны и баллистические ракеты, генсек НАТО добавил, что "ни одна нация не должна поддерживать эту незаконную войну".