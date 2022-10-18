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НАТО в ближайшие дни поставит Украине сотни антидроновых станций – Столтенберг

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Генсек НАТО: Самое важное, что мы можем сделать активизироваться и предоставить Украине ПВО
Генсек НАТО: Самое важное, что мы можем сделать – активизироваться и предоставить Украине ПВО
Фото: ЕРА

Западные союзники в ближайшие дни поставят в Украину несколько сотен станций-"глушилок" для противодействия российским дронам. Соответствующее заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 18 октября опубликовала в Twitter пресс-служба Альянса.

Выступая на Берлинском внешнеполитическом форуме он сообщил, что в ответ на массированные атаки РФ в Украине союзники должны увеличить поставки систем противовоздушной обороны.

"Самое важное, что мы можем сделать – это выполнить то, что обещали, активизироваться и предоставить еще больше систем ПВО... В ближайшие дни НАТО поставит сотни специальных систем противодействия дронам для отражения конкретной угрозы от беспилотников, в том числе из Ирана", – заявил Столтенберг.

Комментируя сообщения о том, что Иран намерен в ближайшее время дать России для использования против Украины новые дроны и баллистические ракеты, генсек НАТО добавил, что "ни одна нация не должна поддерживать эту незаконную войну".

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. Только в Киеве за последние два дня погибло в результате атак восемь человек (пятеро – 17 октября и трое – 18-го). Кроме того, повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

Теги: Иран, НАТО, Йенс Столтенберг, ПВО, беспилотники, война России против Украины
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