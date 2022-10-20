Экс-глава МИД Литвы: Россия признала Украину частью НАТО. Остается только, чтобы Альянс смирился с этим

"Россия объясняет свои неудачи на фронте тем, что воюет не с Украиной, а с НАТО. Значит, Россия уже признает Украину частью Альянса. Остается только, чтобы НАТО смирился с этим", – отметил Линкявичюс.
#Russia explains its failures on the front by the fact that it is not at war with #Ukraine - it is at war with #NATO. It means that Russia already recognizes that Ukraine is part of NATO, it remains for NATO to come to terms with it.— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) October 20, 2022
На фоне неудач на поле боя в России неоднократно звучали заявления, что российская армия якобы противостоит не ВСУ, а НАТО.
26 сентября российское издание "Медуза" сообщало, что администрация президента РФ Владимира Путина подготовила методичку для провластных российских СМИ и пропагандистов, с помощью которой хочет попытаться объяснить населению России, что "мобилизация – это нормально". В рекомендациях Кремля, в частности, говорилось, что "Россия воюет вовсе не с Украиной, а с НАТО. Запад запретил Киеву вести переговоры с Россией. Натовская разведка собирает данные о территории России с тем, чтобы отдать Украине приказ о переносе боевых действий в Россию".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от внеблоковости. На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
30 сентября 2022 года, после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 4 октября ОПУ сообщил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины на членство в Альянсе.