Экс-глава МИД Литвы: Россия признала Украину частью НАТО. Остается только, чтобы Альянс смирился с этим

Линкявичюс отметил, что Россия объясняет свои неудачи на фронте тем, что якобы воюет не с Украиной, а с НАТО Фото: ЕРА

"Россия объясняет свои неудачи на фронте тем, что воюет не с Украиной, а с НАТО. Значит, Россия уже признает Украину частью Альянса. Остается только, чтобы НАТО смирился с этим", – отметил Линкявичюс.

#Russia explains its failures on the front by the fact that it is not at war with #Ukraine - it is at war with #NATO. It means that Russia already recognizes that Ukraine is part of NATO, it remains for NATO to come to terms with it. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) October 20, 2022

На фоне неудач на поле боя в России неоднократно звучали заявления, что российская армия якобы противостоит не ВСУ, а НАТО.

26 сентября российское издание "Медуза" сообщало, что администрация президента РФ Владимира Путина подготовила методичку для провластных российских СМИ и пропагандистов, с помощью которой хочет попытаться объяснить населению России, что "мобилизация – это нормально". В рекомендациях Кремля, в частности, говорилось, что "Россия воюет вовсе не с Украиной, а с НАТО. Запад запретил Киеву вести переговоры с Россией. Натовская разведка собирает данные о территории России с тем, чтобы отдать Украине приказ о переносе боевых действий в Россию".

Война России против Украины. Главное (обновляется)