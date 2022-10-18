"Больше спасенных жизней". Кулеба поблагодарил НАТО за обещание предоставить антидроны

18 октября Столтенберг, выступая на Берлинском внешнеполитическом форуме, сообщил, что в ближайшие дни Альянс поставит в Украину несколько сотен станций-"глушилок" для противодействия иранским БПЛА, которые используют оккупанты.
"Приветствую заявление о том, что НАТО планирует в ближайшие дни поставить в Украину системы ПВО против беспилотников. Это как раз то, что мы обсуждали и просили. Для Украины это означает больше спасенных жизней и лучше защищенную энергетическую инфраструктуру. Спасибо, НАТО", – написал Кулеба.
I welcome @JensStoltenberg’s statement on NATO planning to deliver anti-drone air defense systems to Ukraine in the coming days. This is just what we discussed and requested. For Ukraine, this means more saved lives and a better protected energy infrastructure. Thank you, NATO.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2022
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. Только в Киеве за последние два дня погибло в результате атак восемь человек (пятеро – 17 октября и трое – 18-го). Кроме того, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.