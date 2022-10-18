"Больше спасенных жизней". Кулеба поблагодарил НАТО за обещание предоставить антидроны

Кулеба: ПВО – это как раз то, что мы обсуждали и просили Фото: ЕРА

18 октября Столтенберг, выступая на Берлинском внешнеполитическом форуме, сообщил, что в ближайшие дни Альянс поставит в Украину несколько сотен станций-"глушилок" для противодействия иранским БПЛА, которые используют оккупанты.

"Приветствую заявление о том, что НАТО планирует в ближайшие дни поставить в Украину системы ПВО против беспилотников. Это как раз то, что мы обсуждали и просили. Для Украины это означает больше спасенных жизней и лучше защищенную энергетическую инфраструктуру. Спасибо, НАТО", – написал Кулеба.

I welcome @JensStoltenberg’s statement on NATO planning to deliver anti-drone air defense systems to Ukraine in the coming days. This is just what we discussed and requested. For Ukraine, this means more saved lives and a better protected energy infrastructure. Thank you, NATO. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 18, 2022