ГОРДОН
 
 
МИР

"Больше спасенных жизней". Кулеба поблагодарил НАТО за обещание предоставить антидроны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: ПВО это как раз то, что мы обсуждали и просили
Кулеба: ПВО – это как раз то, что мы обсуждали и просили
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил в Twitter генерального секретаря НАТО Йенса Столтеберга за намерение передать Киеву специальные системы ПВО, предназначенные для борьбы с дронами.

18 октября Столтенберг, выступая на Берлинском внешнеполитическом форуме, сообщил, что в ближайшие дни Альянс поставит в Украину несколько сотен станций-"глушилок" для противодействия иранским БПЛА, которые используют оккупанты.

"Приветствую заявление о том, что НАТО планирует в ближайшие дни поставить в Украину системы ПВО против беспилотников. Это как раз то, что мы обсуждали и просили. Для Украины это означает больше спасенных жизней и лучше защищенную энергетическую инфраструктуру. Спасибо, НАТО", – написал Кулеба.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. Только в Киеве за последние два дня погибло в результате атак восемь человек (пятеро – 17 октября и трое – 18-го). Кроме того, повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

Теги: НАТО, МИД Украины, Йенс Столтенберг, военная техника, ПВО, военная помощь, беспилотники, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
Приходько в костюме свободного кроя показала прогулку с младшим сыном
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Каждая ваша гривна пойдет на нашу победу". Дикусар после призыва о помощи рассказал о результатах благотворительного сбора
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Звучит круто". The Rasmus записала совместный трек с Kalush Orchestra на украинском языке. Аудио
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Я чувствовала, что мой отец пытался убить меня. Он должен гореть в аду". Бритни Спирс опубликовала скандальное заявление
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
"Это страшно. Ну как так?!" Сопонару прокомментировала слухи о болезни Винника и его отъезд за границу
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео
Чарльз III встретился в Шотландии с украинскими беженцами. Видео
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева
  "Я хотел быть похожим на петушка из Бородянки". Швец рассказал, как перевозил свою фарфоровую коллекцию во время обстрелов Киева G
Дмитрий ГОРДОН
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
  Умер солист итальянской группы Ricchi e Poveri Франко Гатти
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Похудевшая Адель сходила на двойное свидание с американским комиком и его женой
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
  Дорофеева в новом клипе показала свой дом. Артистка посвятила видео волонтерам из "Добробата". Видео
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
Хименес-Браво поделился рецептом супа-пюре из тыквы
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
В рейтинг "Лидеры нового поколения" от журнала Time вошли две известные украинки
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (272974)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (93389)
3
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (85412)
4
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (41182)
5
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (36015)
6
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (34627)
7
"Поверьте, мне остается немного". Арестович заявил, что ежемесячно получает от своего YouTube-канала $30 тыс. прибыли (33402)
8
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии (32109)
 
 
 
 