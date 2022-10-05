Геннадий Гудков о либеральной российской оппозиции: Кто в тюрьме, кто в могиле. Остальные в эмиграции

"Кто в тюрьме, кто в могиле. Остальные в эмиграции. Как можно взять власть? В Брюсселе мы должны брать власть, в Берлине? Где еще, там? В Париже? Нет оппозиции. Она уничтожена либо физически, либо, так сказать, географически, территориально. Нет никого. Ну остался Женя Ройзман один, и то – под арестом. Илья Яшин в тюрьме. Володя Кара-Мурза в тюрьме. Кто, там, у нас? Андрей Пивоваров в тюрьме. Боря Немцов в могиле. Много людей другого калибра в могиле. Мы не все их фамилии знаем. Там, Мохнаткин... Да много человек уже погибло. Очень много сидит. Посмотрите, сколько ребят сидит, сколько уголовных дел возбуждено... Вот взяли Ивана Сафонова – и посадили на 20 лет, что ли, или 24 года", – сказал Гудков.

Он отметил, что открыто более 200 уголовных дел по антивоенным статьям.

"Вот перед вами оппозиция, в онлайне", – добавил он.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



