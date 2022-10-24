ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"На воре шапка горит". Резников прокомментировал заявление Шойгу о "грязной бомбе"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: В отличие от Москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности
Резников: В отличие от Москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина якобы готовит атаку радиоактивной "грязной бомбой", означает, что российские оккупанты сами готовятся совершить провокацию. Об этом 23 октября в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Грязный" ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов. "На воре шапка горит". Сегодня Российская Федерация на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Ложь по поводу "грязной бомбы", которую якобы готовится применить Украина, – это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что РФ шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС, а российские ракеты создают опасность для других атомных объектов Украины.

"В отличие от Москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно. Лучшим ответом на российские упреки должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в Москве, а также активная помощь Украине средствами, которые позволят быстрее очистить нашу землю от нашествия. Чтобы ни у кого даже мысли не было совершить ядерное преступление в Европе", – резюмировал министр, поблагодарив западных партнеров за то, что они "адекватно воспринимают эту опасную российскую болтовню".

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02G4HCyVM4BbxtiL4Q2bc43TcnNktcmJ9Wx5ZuEtSa196D7X3z7gCtvMjF3mHejvZZl

Контекст:

Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар. 

Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".

Теги: Россия, Украина, Сергей Шойгу, провокации, террористы, российская пропаганда, Алексей Резников, АЭС, шантаж, МАГАТЭ, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
"Такой плакат должен быть напротив всех посольств России". В сети обсуждают новый пост Гордона
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
В день 35-летия Юрушева рассказала, за что благодарну богу
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
Названа дата проведения финала украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Мероприятие пройдет в укрытии
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Вульгарно". 64-летняя Мадонна перед камерой широко расставила ноги и потрогала себя рукой
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
"Ваше тело скажет вам спасибо". Марина Боржемская рассказала, сколько времени нужно уделять тренировкам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
  "С тепловизорами им будет тепло". Великий снял пародию на россиянку, решившую помочь оккупантам
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
"Сложно держаться, но сложнее смотреть на себя в зеркало". Тина Кароль рассказала, какие продукты надо исключить, чтобы не стареть
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
Жена Макаревича кардинально сменила имидж
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу
  Леньо об украинских артистах в РФ, которые поддерживают Путина: Они для меня не существуют. Они продали душу дьяволу G
Алеся БАЦМАН
"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом
"Очень красивая: волосы, глаза". Каменских восхитила подписчиков новым роликом
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой
"О, какие чиксы", "Это неудобно". Возлюбленная экс-супруга Ани Лорак снялась лежа рядом с другой девушкой
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"Птички поют". Галкин, признанный в РФ "иноагентом", улыбаясь, показал лицо крупным планом
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"От России не осталось бы и мокрого места". Невзоров рассказал, почему в РФ заявляют, что воюют с НАТО
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
"Я так взволнована". Экс-жена Кличко сняла селфи-видео и показала двоих мужчин
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  "Получается влажным с насыщенным сливочным вкусом". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить манник на кефире из творога
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично
  Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично G
Алеся БАЦМАН
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мейхер показала внутреннюю часть бедер перед камерой. Видео (141295)
2
"Лично я с ней общаться больше не буду никогда". Чмерковский про уехавшую в Россию и сменившую гражданство Денисову (115718)
3
"Большой спрос. Рестораны заказывают". В сети показали гробы для Путина, которые пользуются популярностью на Хэллоуин. Фото (83625)
4
"Помогайте и не делайте ошибок". Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала о главном желании своего мужа (37372)
5
"Я расскажу вам про страну, где так мозги засраты, хоть разгребай лопатой". Макаревич спел о стране, "что сдуру вляпалась в войну". Видео (34437)
6
Роднянский: То, что Путин и его банда сделали с Россией, могли совершить только враги (30824)
7
Леньо: Я сам из бандеровской семьи. Мой дед был сотником УПА. И меня воспитывали достаточно патриотично (30212) G
8
39-летний David Axelrod высказался о браке с 48-летней Мозговой (27580)
 
 
 
 