"На воре шапка горит". Резников прокомментировал заявление Шойгу о "грязной бомбе"

"Грязный" ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов. "На воре шапка горит". Сегодня Российская Федерация на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Ложь по поводу "грязной бомбы", которую якобы готовится применить Украина, – это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии", – подчеркнул Резников.
Он отметил, что РФ шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС, а российские ракеты создают опасность для других атомных объектов Украины.
"В отличие от Москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно. Лучшим ответом на российские упреки должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в Москве, а также активная помощь Украине средствами, которые позволят быстрее очистить нашу землю от нашествия. Чтобы ни у кого даже мысли не было совершить ядерное преступление в Европе", – резюмировал министр, поблагодарив западных партнеров за то, что они "адекватно воспринимают эту опасную российскую болтовню".
Российская пропаганда неоднократно распространяла фейки о "грязной бомбе" на фоне российского вторжения в Украину в феврале.
Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.
23 октября Шойгу начал распространять сообщения якобы о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России. Об этом он заявил в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонки Шойгу иностранным лидерам с рассказами о якобы подготовке Украиной атаки радиоактивной "грязной бомбой" значат, что Россия сама готовит такой удар.
Франция, Великобритания и США в совместном заявлении отвергли попытки Шойгу обвинить Украину в подготовке атаки "грязной бомбой".