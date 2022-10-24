"На воре шапка горит". Резников прокомментировал заявление Шойгу о "грязной бомбе"

Резников: В отличие от Москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Грязный" ядерный шантаж является поводом для жестких превентивных шагов. "На воре шапка горит". Сегодня Российская Федерация на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Ложь по поводу "грязной бомбы", которую якобы готовится применить Украина, – это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что РФ шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС, а российские ракеты создают опасность для других атомных объектов Украины.

"В отличие от Москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно. Лучшим ответом на российские упреки должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в Москве, а также активная помощь Украине средствами, которые позволят быстрее очистить нашу землю от нашествия. Чтобы ни у кого даже мысли не было совершить ядерное преступление в Европе", – резюмировал министр, поблагодарив западных партнеров за то, что они "адекватно воспринимают эту опасную российскую болтовню".