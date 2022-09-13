В Чехии оштрафовали депутата за призывы к России сбросить на Украину ядерную бомбу

В своих соцсетях Макай писал, что Россия разоружит "украинских фашистов" и что она должна сбросить на Украину водородную бомбу. За одобрение преступления и оправдание геноцида политику грозило несколько лет тюрьмы.

В суде Макай построил свою защиту на дезинформации о том, что в Украине якобы действуют фашисты, а украинское правительство якобы позволяет убивать россиян.

Судья Яна Янечкова указала, что подсудимый сохраняет свои взгляды и сейчас, когда российская агрессия продолжается уже восьмой месяц.

Сегодня в суде Макай назвал себя антифашистом и антикоммунистом. Руководство города дистанцировалось от заявлений политика.