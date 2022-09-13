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В Чехии оштрафовали депутата за призывы к России сбросить на Украину ядерную бомбу

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Макая оштрафовал суд на 45 тыс. крон (&euro;1800)
Макая оштрафовал суд на 45 тыс. крон (€1800)
Фото: depositphotos.com

Муниципальный депутат чешского города Брунтал Даниэль Макай, который в феврале одобрял нападение России на Украину в Facebook, оштрафован судом на 45 тыс. крон (€1800). Об этом сообщает České noviny.

В своих соцсетях Макай писал, что Россия разоружит "украинских фашистов" и что она должна сбросить на Украину водородную бомбу. За одобрение преступления и оправдание геноцида политику грозило несколько лет тюрьмы.

В суде Макай построил свою защиту на дезинформации о том, что в Украине якобы действуют фашисты, а украинское правительство якобы позволяет убивать россиян.

Судья Яна Янечкова указала, что подсудимый сохраняет свои взгляды и сейчас, когда российская агрессия продолжается уже восьмой месяц.

Сегодня в суде Макай назвал себя антифашистом и антикоммунистом. Руководство города дистанцировалось от заявлений политика.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Чехия, штраф, ядерная бомба
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