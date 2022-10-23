Кулеба: Вранье России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" абсурдно и опасно

"Вранье России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" настолько же абсурдно, насколько опасно. [...] Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", – написал Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина является преданной стороной Договора о нераспространении ядерного оружия.
"У нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь", – заявил глава МИД Украины.
Брехня Росії про нібито плани України застосувати «брудну бомбу» настільки ж абсурдна, наскільки небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром заявлял о якобы вероятном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России.
"Грязная бомба" – боеголовка, в которой объединены обычная взрывчатка и радиоактивный материал. По объему поражения она уступает ядерной бомбе.
Фейки о "грязной бомбе" российская пропаганда уже распространяла в феврале на фоне российского вторжения в Украину.
Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.