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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Вранье России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" абсурдно и опасно

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Кулеба: Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами
Кулеба: Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал враньем заявления представителей российских властей о якобы подготовке Украиной взрыва "грязной бомбы". Об этом дипломат твитнул 23 октября.

"Вранье России о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" настолько же абсурдно, насколько опасно. [...] Россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", – написал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина является преданной стороной Договора о нераспространении ядерного оружия.

"У нас нет никаких "грязных бомб", и мы не планируем их иметь", – заявил глава МИД Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 октября министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных разговоров с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и главой минобороны Турции Хулуси Акаром заявлял о якобы вероятном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России.

Контекст:

"Грязная бомба" – боеголовка, в которой объединены обычная взрывчатка и радиоактивный материал. По объему поражения она уступает ядерной бомбе.

Фейки о "грязной бомбе" российская пропаганда уже распространяла в феврале на фоне российского вторжения в Украину.

Кулеба заявлял, что Украина не имеет ядерного оружия, а также не ведет никаких работ по его созданию либо приобретению. "Российская пропаганда сошла с рельсов и предполагает, что Украина, возможно, готовится сбросить "грязную бомбу" на территорию России. Это больной фейк", – отмечал министр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, война, Сергей Шойгу, взрывчатка, российская пропаганда, вторжение, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, фейк, дипломаты, бомба, боеголовка
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