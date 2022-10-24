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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Для новой атаки на Киев россиянам потребуется 2–2,5 недели переброски войск, сейчас этого не происходит – Буданов

Буданов о белорусах: Физически, чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они
Буданов о белорусах: Физически, чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они
Фото: pravda.com.ua

В ближайшее время россияне не планируют повторять попытку наступления на Киев, заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он сказал в опубликованном 24 октября интервью "Украинской правде".

"По состоянию на данный момент такого нет. Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет", – сказал Буданов.

Журналисты напомнили сделанное 20 октября заявление Генштаба ВСУ о том, что угроза возобновления наступления РФ со стороны Беларуси растет

Буданов в свою очередь заявил, что "история с атакой белорусов на Украину" регулярно появляется в медиа, и хотя потенциальная угроза со стороны Беларуси есть, на данный момент нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок. 

"Россияне сейчас перебрасывают туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают по факту, – это совершенно разные вещи... На сегодня россияне завезли туда около 3200 человек", – сказал глава военной разведки Украины.

Интервьюеры отметили, что, как заявлял самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, в основе новой группы войск РФ и Беларуси будет белорусская армия в составе 70 тыс. военных. 

"Рассказывать можно что хочешь. Но они без тяжелой техники. Наоборот, Беларусь всю свою технику с баз долгосрочного хранения отправляет в Россию. То есть физически чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они", – подчеркнул Буданов. 

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты и дроны-камикадзе.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

В октябре Лукашенко признал, что Беларусь участвует в так называемой "военной операции" РФ против Украины, при этом, по его словам, сами белорусы "никуда не собираются идти"

10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. Помощник министра обороны Беларуси по международному военному сотрудничеству Валерий Ревенко заявил, что в страну прибудет около 9 тыс. российских военных.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

По данным американского Института исследования войны (ISW) на 20 октября, вероятность наступления оккупантов с территории Беларуси остается низкой.

Теги: Киев, Беларусь, разведка, наступление, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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