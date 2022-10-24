Для новой атаки на Киев россиянам потребуется 2–2,5 недели переброски войск, сейчас этого не происходит – Буданов

Буданов о белорусах: Физически, чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они Фото: pravda.com.ua

"По состоянию на данный момент такого нет. Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет", – сказал Буданов.

Журналисты напомнили сделанное 20 октября заявление Генштаба ВСУ о том, что угроза возобновления наступления РФ со стороны Беларуси растет.

Буданов в свою очередь заявил, что "история с атакой белорусов на Украину" регулярно появляется в медиа, и хотя потенциальная угроза со стороны Беларуси есть, на данный момент нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок.

"Россияне сейчас перебрасывают туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывают по факту, – это совершенно разные вещи... На сегодня россияне завезли туда около 3200 человек", – сказал глава военной разведки Украины.

Интервьюеры отметили, что, как заявлял самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, в основе новой группы войск РФ и Беларуси будет белорусская армия в составе 70 тыс. военных.

"Рассказывать можно что хочешь. Но они без тяжелой техники. Наоборот, Беларусь всю свою технику с баз долгосрочного хранения отправляет в Россию. То есть физически чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они", – подчеркнул Буданов.