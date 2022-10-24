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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Когда вернется Крым, Крымский мост перестанет существовать

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Крымский мост, как отметил Буданов, значительно поврежден
Крымский мост, как отметил Буданов, значительно поврежден
Фото: ЕРА

Крымский мост – это транспортная артерия, которая не нужна никому, и после деоккупации Крыма мост существовать не будет. Об этом в интервью "Украинской правде", которое вышло 24 октября, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов отказался говорить о том, что произошло с мостом.

"Сложным вопрос будет для ответа. Давайте лучше в другое время об этом поговорим. Могу лишь сказать, что Крымский мост подвергся очень сильным разрушениям. Этот мост – один из символов "русского мира". Крейсер "Москва" пошел ко дну, Крымский мост – фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж долго этому режиму осталось", – отметил он.

Начальник ГУР добавил, что не относится серьезно к обвинениям, будто он лично причастен ко взрыву, произошедшему на мосту 8 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял взрыв на мосту конфликтом между российскими военными и спецслужбами. "Мы этого точно не заказывали", – говорил Зеленский.

Буданов отметил, что ему нечего добавить к словам президента.

"Но скажу другое: Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", – добавил начальник ГУР. 

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Также в Следкоме РФ заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, разведка, война России против Украины, Крымский мост, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов, деоккупация
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