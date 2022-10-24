Буданов: Когда вернется Крым, Крымский мост перестанет существовать

Буданов отказался говорить о том, что произошло с мостом.
"Сложным вопрос будет для ответа. Давайте лучше в другое время об этом поговорим. Могу лишь сказать, что Крымский мост подвергся очень сильным разрушениям. Этот мост – один из символов "русского мира". Крейсер "Москва" пошел ко дну, Крымский мост – фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж долго этому режиму осталось", – отметил он.
Начальник ГУР добавил, что не относится серьезно к обвинениям, будто он лично причастен ко взрыву, произошедшему на мосту 8 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснял взрыв на мосту конфликтом между российскими военными и спецслужбами. "Мы этого точно не заказывали", – говорил Зеленский.
Буданов отметил, что ему нечего добавить к словам президента.
"Но скажу другое: Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", – добавил начальник ГУР.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Также в Следкоме РФ заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.