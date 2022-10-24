Буданов: Когда вернется Крым, Крымский мост перестанет существовать

Буданов отказался говорить о том, что произошло с мостом.

"Сложным вопрос будет для ответа. Давайте лучше в другое время об этом поговорим. Могу лишь сказать, что Крымский мост подвергся очень сильным разрушениям. Этот мост – один из символов "русского мира". Крейсер "Москва" пошел ко дну, Крымский мост – фактически тоже. Это все знаки, которые говорят о том, что не так уж долго этому режиму осталось", – отметил он.

Начальник ГУР добавил, что не относится серьезно к обвинениям, будто он лично причастен ко взрыву, произошедшему на мосту 8 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснял взрыв на мосту конфликтом между российскими военными и спецслужбами. "Мы этого точно не заказывали", – говорил Зеленский.

Буданов отметил, что ему нечего добавить к словам президента.

"Но скажу другое: Крымский мост – это символ, который будет разрушен. Когда вернется Крым, этот мост перестанет существовать. Эта транспортная артерия действительно никому не нужна", – добавил начальник ГУР.