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В России уволили замминистра, который отвечал за безопасность Крымского моста

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Суханов снят с должности замминистра транпорта России "по его просьбе", указывается в распоряжении Мишустина
Суханов снят с должности замминистра транпорта России "по его просьбе", указывается в распоряжении Мишустина
Фото: mintrans.gov.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распоряжением от 24 октября освободил от должности замминистра транпорта России Александра Суханова.

Распоряжение Мишустина опубликовано на портале официальных правовых актов.

В документе указывается, что Суханов снят с должности "по его просьбе".

РБК со ссылкой на источники сообщил 20 октября, что Суханов, который курировал вопросы транспортной безопасности, покинет свой пост после взрыва на Крымском мосту.

Контекст:

Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Также в Следкоме РФ заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном 20 октября, что Украина взрыва на мосту "точно не заказывала". По его словам, в России существует конфликт между военными и спецслужбами, взрыв мог стать результатом их противодействия друг с другом.

Теги: Россия, Украина, взрыв, правительство РФ, Крымский мост, разрушения, премьер-министр, Михаил Мишустин
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