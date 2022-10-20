"Мы этого точно не заказывали". Зеленский опроверг участие Украины во взрыве Крымского моста и назвал свою версию

По словам президента, Киев никак не способствовал тому, что произошло.

"Мы этого [взрыва на мосту] точно не заказывали, насколько мне известно", – сказал он.

Зеленский отметил, что в России существует конфликт между военными и спецслужбами, взрыв мог стать результатом их противодействия друг с другом.