"Мы этого точно не заказывали". Зеленский опроверг участие Украины во взрыве Крымского моста и назвал свою версию

По словам президента, Киев никак не способствовал тому, что произошло.
"Мы этого [взрыва на мосту] точно не заказывали, насколько мне известно", – сказал он.
Зеленский отметил, что в России существует конфликт между военными и спецслужбами, взрыв мог стать результатом их противодействия друг с другом.
"Там много вертикалей власти. Это большая система. В Советском Союзе это был КГБ. Сегодня она состоит из нескольких веток, которые постоянно выясняют, кто из них главный", – добавил президент.
Конфликтом между силовыми ведомствами в России объяснял взрыв Крымского моста и командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Нам об этом доподлинно неизвестно. По данным, поступающим из страны-агрессора, это могли быть разборки между силовыми ведомствами на территории РФ", – сказал он 17 октября.
Утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошел сильный пожар. В РФ утверждают, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом. Также в Следкоме РФ заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.
Представители власти в Украине комментируют факт взрыва и пожара на мосту, но не подтверждают причастности к этому Украины. Так, Минобороны Украины, комментируя разрушение моста, напомнило о крейсере "Москва", который потопили украинские защитники. Служба безопасности Украины отреагировала стихами о том, что в Крыму "соловей СБУ зустрічає". "Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого государственного органа Украины в "бавовні" будем комментировать после нашей окончательной победы", – добавил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Ведомство заявило, что в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, и сообщило о задержании восьми человек.