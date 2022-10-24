Россияне за сутки нанесли три ракетных и семь авиаударов по Николаеву и двух областях Украины – Генштаб ВСУ

За сутки 24 октября оккупанты нанесли семь авиационных ударов по Украине, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник нанес ракетных и авиационных ударов по инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

Всего за сутки 24 октября оккупанты нанесли три ракетных и семь авиационных ударов, а также совершили три обстрела территории Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО), указали в Генштабе ВСУ.

"Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и городе Николаеве", – отмечается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)