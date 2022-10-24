Россияне за сутки нанесли три ракетных и семь авиаударов по Николаеву и двух областях Украины – Генштаб ВСУ

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
"Противник нанес ракетных и авиационных ударов по инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.
Всего за сутки 24 октября оккупанты нанесли три ракетных и семь авиационных ударов, а также совершили три обстрела территории Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО), указали в Генштабе ВСУ.
"Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и городе Николаеве", – отмечается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.