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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки нанесли три ракетных и семь авиаударов по Николаеву и двух областях Украины – Генштаб ВСУ

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За сутки 24 октября оккупанты нанесли семь авиационных ударов по Украине, отметили в Генштабе ВСУ
За сутки 24 октября оккупанты нанесли семь авиационных ударов по Украине, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска в течение суток обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) вдоль линии столкновения, а также вели воздушную разведку.

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник нанес ракетных и авиационных ударов по инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны", – говорится в сообщении.

Всего за сутки 24 октября оккупанты нанесли три ракетных и семь авиационных ударов, а также совершили три обстрела территории Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО), указали в Генштабе ВСУ.

"Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Купянске Харьковской области, Угледаре и Соледаре Донецкой области и городе Николаеве", – отмечается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,5 тыс. ракет.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Генштаб ВСУ, авиация, Соледар, РСЗО, Купянск, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Угледар, инфраструктура, российские оккупанты
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