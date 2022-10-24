Оккупанты освободили большинство преступников из колонии в Херсоне для участия в войне против Украины – Генштаб ВСУ

Из исправительной колонии №90 в Херсоне оккупанты освободили большинство преступников, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Державна установа "Північна виправна колонія N90" / Facebook

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Из исправительной колонии №90 в городе Херсоне после так называемых бесед с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации было освобождено большинство преступников", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию АР Крым, добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ россияне продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях, указывается в сообщении.

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