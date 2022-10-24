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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты освободили большинство преступников из колонии в Херсоне для участия в войне против Украины – Генштаб ВСУ

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Из исправительной колонии №90 в Херсоне оккупанты освободили большинство преступников, отметили в Генштабе ВСУ
Из исправительной колонии №90 в Херсоне оккупанты освободили большинство преступников, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Державна установа "Північна виправна колонія N90" / Facebook

Российские оккупационные войска для восполнения текущих потерь в войне против Украины продолжают активно вербовать заключенных – как на территории России, так и на временно оккупированных территориях.

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Из исправительной колонии №90 в городе Херсоне после так называемых бесед с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации было освобождено большинство преступников", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию АР Крым, добавили в Генштабе ВСУ.

Кроме того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ россияне продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях, указывается в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LEHnhqUjHqF4CruhWhF1fBJAJfCDXSppNJCWjVTVgxft5DCxpmyd7sNR9Zd1D28Gl

Контекст:

В РФ, по данным СМИ, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных.

Число завербованных РФ на войну против Украины заключенных превысило 20 тыс. человек, сообщила 21 октября правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.

ВСУ деоккупировали в Херсонской области более 90 населенных пунктов, сообщило 24 октября оперативное командование "Юг".

Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, СИЗО, Генштаб ВСУ, ФСБ, Херсонская область, заключенные, эвакуация, раненые, война России против Украины, преступник, колония, российские оккупанты, деоккупация
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