Оккупанты освободили большинство преступников из колонии в Херсоне для участия в войне против Украины – Генштаб ВСУ

Об этом 24 октября в Facebook проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Из исправительной колонии №90 в городе Херсоне после так называемых бесед с представителями Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации было освобождено большинство преступников", – говорится в сообщении.
В то же время оккупанты продолжают эвакуацию раненых на временно оккупированную территорию АР Крым, добавили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, чтобы замедлить контрнаступление ВСУ россияне продолжают минировать мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях, указывается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В РФ, по данным СМИ, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.
Число завербованных РФ на войну против Украины заключенных превысило 20 тыс. человек, сообщила 21 октября правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова.
ВСУ деоккупировали в Херсонской области более 90 населенных пунктов, сообщило 24 октября оперативное командование "Юг".