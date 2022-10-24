В Херсонской области украинские зенитчики за 30 минут сбили два российских ударных вертолета – ВС ВСУ

Об этом пресс-центр командования ВС ВСУ сообщил в Facebook.
Речь о вертолетах Ка-52 "Аллигатор". Их сбили в Бериславском районе Херсонской области – как отметили в командовании, – "без перерыва на обед".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 24 октября, ВСУ уничтожили около 68 тыс. российских оккупантов, 2590 танков, 270 самолетов, 245 вертолетов, 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".
Стоимость Ка-52, как сообщали в Генштабе ВСУ, – около $15 млн.