В Херсонской области украинские зенитчики за 30 минут сбили два российских ударных вертолета – ВС ВСУ

Россия, по данным украинских военных, с 24 февраля потеряла в Украине более 240 вертолетов Фото: ЕРА

Об этом пресс-центр командования ВС ВСУ сообщил в Facebook.

Речь о вертолетах Ка-52 "Аллигатор". Их сбили в Бериславском районе Херсонской области – как отметили в командовании, – "без перерыва на обед".