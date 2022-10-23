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"Действовал в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации". В СБУ подтвердили задержание Богуслаева и опубликовали детали

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О задержании СБУ Богуслаева ранее сообщали СМИ
О задержании СБУ Богуслаева ранее сообщали СМИ
Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Служба безопасности Украины задержала президента и совладельца ПАО "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева по подозрению в работе на РФ.

Об этом 23 октября в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что кроме Богуслаева, задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности компании "Мотор Січ".

Им объявили о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины, рассказали в спецслужбе.

Указывается, что задержание прошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке со стороны компании "Мотор Січ" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

"Чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех", которая является одним из главных производителей вооружений для России. Злоумышленники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессор. Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта российских ударных вертолетов типа: Ми-8АМТШ-ВН "Сапсан", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник", – говорится в сообщении. – Установлено, что соответствующие образцы армейской авиации захватчики массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину. Это подтверждено многочисленными фактами уничтожения вражеских боевых вертолетов нашими защитниками".

В СБУ подчеркнули, что для обхода ограничений на торговлю с РФ организаторы схемы использовали подконтрольные коммерческие структуры в трех странах Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии.

"Именно эти компании отправляли заказ украинскому производителю якобы для нужд зарубежной стороны. Однако после получения военной продукции "посредники" переправляли ее в Россию. Также враг использовал своих иностранных подельников для ремонта и обслуживания собственной авиатехники с использованием украинских запчастей", – уточнили в спецслужбе.

Сотрудники СБУ "установили всех организаторов сделок, задокументировали их преступные действия", сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid029wnQxPqWrfZqAACtEaN9z7VyzjYDAvbQWEWP6NLWrT1QrXPeCZ4t8JGNRatxE547l

О задержании СБУ Богуслаева ранее сообщали СМИ.

"Его сейчас везут в Киев, – отмечал военный журналист, корреспондент "1+1" Андрей Цаплиенко. – Его подозревают в поставке двигателей и запчастей к ним для российских вертолетов Ми-8, Ми-28 и Ка-52. Те самые, которые в течение каждого из 240 дней войны наносили и наносят удары по украинским воинам".

Контекст:

ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. 

До 2014 года главным рынком сбыта компании "Мотор Січ" являлась РФ. В 2019 году СБУ проводила досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на запорожском предприятии "Мотор Січ". В частности, оно касалось вероятной поставки заводом продукции военного и двойного назначения представителям России (несмотря на запрет).

Теги: Россия, СБУ, Украина, авиация, вооружение, вертолет, запрет, Мотор Січ, расследование, спецслужбы, задержание, подозрение, Ростех, деятельность, Вячеслав Богуслаев, Служба безопасности Украины
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