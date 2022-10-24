В Херсоне нет связи, оккупанты разрушают цифровую инфраструктуру – нардеп

"Херсон сейчас находится не на связи, россияне врут в публичном пространстве о якобы проводящихся в Херсоне профилактических работах. Судя по тому, что я слышу от коллег связистов, россияне и предатели разрушают цифровую инфраструктуру, которая когда-то была захвачена", – написал Федиенко.
По его информации, оккупанты снимают оборудование и вывозят его за реку Днепр, срезают провода, из-за этого в городе отсутствует как мобильный, так и проводной интернет.
Это делается, чтобы после освобождения города украинцам было сложнее восстановить связь, считает нардеп.
"Также это может свидетельствовать о том, что россияне боятся, что когда они будут пытаться отражать наступление ВСУ на город, их локации, передвижения и все остальное будут передаваться жителями Херсона Вооруженным силам Украины", – добавил Федиенко.
Он опубликовал видео с разрушенными кабельными сетями в одном из районов Херсона и сообщил, что сейчас в городе еще есть связь у обладателей российских SIM-карт.
"Также есть информация, что россияне имитируют выход населения для того, чтобы сложилось информационно впечатление, что они покидают город", – написал нардеп.
Контекст:
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.
По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.