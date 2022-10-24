В Херсоне нет связи, оккупанты разрушают цифровую инфраструктуру – нардеп

"Херсон сейчас находится не на связи, россияне врут в публичном пространстве о якобы проводящихся в Херсоне профилактических работах. Судя по тому, что я слышу от коллег связистов, россияне и предатели разрушают цифровую инфраструктуру, которая когда-то была захвачена", – написал Федиенко.

По его информации, оккупанты снимают оборудование и вывозят его за реку Днепр, срезают провода, из-за этого в городе отсутствует как мобильный, так и проводной интернет.

Это делается, чтобы после освобождения города украинцам было сложнее восстановить связь, считает нардеп.

"Также это может свидетельствовать о том, что россияне боятся, что когда они будут пытаться отражать наступление ВСУ на город, их локации, передвижения и все остальное будут передаваться жителями Херсона Вооруженным силам Украины", – добавил Федиенко.

Он опубликовал видео с разрушенными кабельными сетями в одном из районов Херсона и сообщил, что сейчас в городе еще есть связь у обладателей российских SIM-карт.

"Также есть информация, что россияне имитируют выход населения для того, чтобы сложилось информационно впечатление, что они покидают город", – написал нардеп.