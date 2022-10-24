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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне нет связи, оккупанты разрушают цифровую инфраструктуру – нардеп

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Во временно оккупированном Херсоне сейчас нет связи из-за действий россиян, сообщил 23 октября нардеп от "Слуги народа", замглавы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко. Об этом он написал в Telegram.

"Херсон сейчас находится не на связи, россияне врут в публичном пространстве о якобы проводящихся в Херсоне профилактических работах. Судя по тому, что я слышу от коллег связистов, россияне и предатели разрушают цифровую инфраструктуру, которая когда-то была захвачена", – написал Федиенко.

По его информации, оккупанты снимают оборудование и вывозят его за реку Днепр, срезают провода, из-за этого в городе отсутствует как мобильный, так и проводной интернет. 

Это делается, чтобы после освобождения города украинцам было сложнее восстановить связь, считает нардеп. 

"Также это может свидетельствовать о том, что россияне боятся, что когда они будут пытаться отражать наступление ВСУ на город, их локации, передвижения и все остальное будут передаваться жителями Херсона Вооруженным силам Украины", – добавил Федиенко.

Он опубликовал видео с разрушенными кабельными сетями в одном из районов Херсона и сообщил, что сейчас в городе еще есть связь у обладателей российских SIM-карт. 

"Также есть информация, что россияне имитируют выход населения для того, чтобы сложилось информационно впечатление, что они покидают город", – написал нардеп. 

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

18 октября командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" на южной части фронта, а представители оккупационной "администрации Херсонской области" призвали местное население эвакуироваться.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Теги: интернет, Херсон, мобильная связь, Херсонская область, телефоны, война России против Украины
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