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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты убегают из Херсона, вывозя технику ГСЧС и культурные ценности – облсовет

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По словам Соболевского, оккупанты массово разграбляют Херсон
По словам Соболевского, оккупанты массово разграбляют Херсон
Фото: EPA

Российские оккупанты, убегая из Херсона, вывозят технику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и культурные ценности. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, его цитирует "РБК-Украина".

"Идет масштабное разграбление города. Вывозят в том числе еще остающуюся технику ГСЧС. Либо уже начали, либо готовятся вывозить культурные ценности из музеев Херсона и имущество ряда других коммунальных предприятий", – сказал чиновник.

По словам Соболевского, также появилась информация о вывозе медицинского оборудования. Однако ее еще предстоит проверить.

Кроме того, он рассказал, что в городе уже фактически нет кабельного интернета, а мобильный работает с перебоями.

"В дома людей, которые согласились уехать, по свидетельству их соседей, приходят орки и грабят", – отметил депутат.

Чиновник подтвердил, что сотрудники ФСБ и Росгвардии переодеваются и пытаются покинуть правобережную часть области.

В оккупированном городе остается около 120–140 тыс. человек.

"Подавляющее большинство людей пытаются на улицы не выходить, чтобы минимизировать возможные контакты с оккупантами и не попасть в историю принудительного выдворения. Люди очень ждут деоккупации", – добавил Соболевский.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.

По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Херсон, ГСЧС, война, война России против Украины, российские оккупанты, Юрий Соболевский
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