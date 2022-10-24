Оккупанты убегают из Херсона, вывозя технику ГСЧС и культурные ценности – облсовет

"Идет масштабное разграбление города. Вывозят в том числе еще остающуюся технику ГСЧС. Либо уже начали, либо готовятся вывозить культурные ценности из музеев Херсона и имущество ряда других коммунальных предприятий", – сказал чиновник.
По словам Соболевского, также появилась информация о вывозе медицинского оборудования. Однако ее еще предстоит проверить.
Кроме того, он рассказал, что в городе уже фактически нет кабельного интернета, а мобильный работает с перебоями.
"В дома людей, которые согласились уехать, по свидетельству их соседей, приходят орки и грабят", – отметил депутат.
Чиновник подтвердил, что сотрудники ФСБ и Росгвардии переодеваются и пытаются покинуть правобережную часть области.
В оккупированном городе остается около 120–140 тыс. человек.
"Подавляющее большинство людей пытаются на улицы не выходить, чтобы минимизировать возможные контакты с оккупантами и не попасть в историю принудительного выдворения. Люди очень ждут деоккупации", – добавил Соболевский.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
Зеленский рассказал 6 октября, что с начала октября ВСУ освободили в Херсонской области более 500 км² и десятки населенных пунктов.
По данным на 21 октября, ВСУ освободили от российских оккупантов 88 населенных пунктов в Херсонской области.