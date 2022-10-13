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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала октября оккупанты вывезли из Херсона 170 детей – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают незаконно вывозить украинских детей
Оккупанты продолжают незаконно вывозить украинских детей
Фото: depositphotos.com

Оккупанты вывозят украинских детей из временно оккупированного Херсона. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 13 октября.

"Российские оккупанты продолжают вывозить украинских детей с временно занятых территорий. Так, с начала октября, по имеющейся информации, из Херсона вывезено около 170 детей", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0QebqXRnXrKeE1XcvkKGEYXdvQf9QypfXLk6qfNCE37qJBYZCSwxPQqGEoMe9JjAsl

Контекст:

В России 18 июня заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержание.

15 сентября США ввели санкции против детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. По данным минфина США, она непосредственно руководила усилиями России по депортации тысяч украинских детей в Россию и усыновлению украинских детей российскими семьями.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил в интервью LB.ua, опубликованном 19 сентября, что на оккупированные территории Украины, в Россию и Беларусь российские захватчики принудительно депортировали более 7 тыс. украинских детей.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Херсон, Генштаб ВСУ, депортация, дети, война России против Украины
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