  "И тогда я понял, что это любовь". Monatik рассказал, как встретил и влюбился в свою жену

Дмитрий и Ирина – оба родом из Луцка, но общаться они начали лишь тогда, когда оба переехали в Киев.
"У нас была общая подруга Карина. И однажды она мне говорит: "Пойдем погуляем, я Иришу позову", – вспоминает знаменитость.
С того дня началась дружба Монатика с его будущей женой.
"Она послушала мои песни, и ей понравилось. Она посадила мне в голову и душу зерно веры", – говорит Дмитрий.
Но любовь пришла не сразу. Год пара общалась как друзья.
"Ириша помогала мне выбирать подарки для моих девушек. Мы могли говорить обо всем на свете. Так прошел год. И однажды я подумал, что если случится так, что я ее потеряю и больше не увижу – я не смогу жить. Я тогда понял, что это же любовь. Она все время была рядом, а я искал везде, но не перед собой", – говорит артист.
Также Дмитрий отметил, что переживал из-за того, что Ирина выше него.
"Все время я искал девушек, которые соответствовали бы моему росту. Это неправильное решение. Это не имеет никакого значения. Можно на лавочку стать и поцеловать. Главное – что у тебя внутри", – уверен артист.
Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").
Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году он выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни знаменитости.