  "И тогда я понял, что это любовь". Monatik рассказал, как встретил и влюбился в свою жену

Дмитрий и Ирина Монатик поженились в 2015 году. У пары двое сыновей Фото: Irina Monatik / Facebook

Дмитрий и Ирина – оба родом из Луцка, но общаться они начали лишь тогда, когда оба переехали в Киев.

"У нас была общая подруга Карина. И однажды она мне говорит: "Пойдем погуляем, я Иришу позову", – вспоминает знаменитость.

С того дня началась дружба Монатика с его будущей женой.

"Она послушала мои песни, и ей понравилось. Она посадила мне в голову и душу зерно веры", – говорит Дмитрий.

Но любовь пришла не сразу. Год пара общалась как друзья.

"Ириша помогала мне выбирать подарки для моих девушек. Мы могли говорить обо всем на свете. Так прошел год. И однажды я подумал, что если случится так, что я ее потеряю и больше не увижу – я не смогу жить. Я тогда понял, что это же любовь. Она все время была рядом, а я искал везде, но не перед собой", – говорит артист.

Также Дмитрий отметил, что переживал из-за того, что Ирина выше него.

"Все время я искал девушек, которые соответствовали бы моему росту. Это неправильное решение. Это не имеет никакого значения. Можно на лавочку стать и поцеловать. Главное – что у тебя внутри", – уверен артист.

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