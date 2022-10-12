Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2022
 
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"И тогда я понял, что это любовь". Monatik рассказал, как встретил и влюбился в свою жену

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Дмитрий и Ирина Монатик поженились в 2015 году. У пары двое сыновей
Дмитрий и Ирина Монатик поженились в 2015 году. У пары двое сыновей
Фото: Irina Monatik / Facebook

12 октября вышел новый выпуск YouTube-шоу "Экзамен" Маши Ефросининой. Ее гостем стал Дмитрий Монатик. Он рассказал, как влюбился в свою жену Ирину.

Дмитрий и Ирина – оба родом из Луцка, но общаться они начали лишь тогда, когда оба переехали в Киев.

"У нас была общая подруга Карина. И однажды она мне говорит: "Пойдем погуляем, я Иришу позову", – вспоминает знаменитость.

С того дня началась дружба Монатика с его будущей женой.

"Она послушала мои песни, и ей понравилось. Она посадила мне в голову и душу зерно веры", – говорит Дмитрий.

Но любовь пришла не сразу. Год пара общалась как друзья.

"Ириша помогала мне выбирать подарки для моих девушек. Мы могли говорить обо всем на свете. Так прошел год. И однажды я подумал, что если случится так, что я ее потеряю и больше не увижу – я не смогу жить. Я тогда понял, что это же любовь. Она все время была рядом, а я искал везде, но не перед собой", – говорит артист.

Также Дмитрий отметил, что переживал из-за того, что Ирина выше него.

"Все время я искал девушек, которые соответствовали бы моему росту. Это неправильное решение. Это не имеет никакого значения. Можно на лавочку стать и поцеловать. Главное – что у тебя внутри", – уверен артист.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Monatik обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1").

Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году он выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни знаменитости.

Теги: шоу-бизнес, дети, любовь, семья, Monatik, интервью, Маша Ефросинина, Ирина Монатик
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